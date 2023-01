Revue de la saison 4 de Fauda : Doron et son “Chaos” sont de retour avec une autre expérience palpitante

Websérie: Fauda saison 4

Le casting de la saison 4 de Fauda: Lior Raz, Itzik Cohen, Rona-Lee Shimon, Idan Amedi, Rona-Lee Shim’on et plus

Directeur de la saison 4 de Fauda: Omri Givon et Noah Stollman

Où regarder:Netflix

Après trois saisons super réussies, Fauda est de retour avec sa quatrième saison. Doron et son unité sont de nouveau là pour ajouter du frisson à vos vies. Avec Lior Raz, Itzik Cohen, Rona-Lee Shimon, Idan Amedi, Rona-Lee Shim’on et d’autres, Fauda parle d’une unité d’infiltration appelée Mista’arvim combattant le terrorisme. L’émission est reconnue pour avoir montré la tension entre Israël et la Palestine sous sa forme presque exacte. Les trois premières saisons se sont avérées être des thrillers au bord du siège qui ont laissé tout le monde en vouloir plus. La quatrième saison vaut-elle aussi la peine d’être regardée? Lire l’avis complet ici.

De quoi s’agit-il?

Le premier épisode de la première saison commence par une séquence de poursuite entre l’unité et les voleurs qui conduit l’équipe à des informations cruciales. Alors que l’unité envahit un camp de réfugiés, il est révélé que quelque chose d’important est en train d’être planifié. Pendant ce temps, Doron est loin de tout cela. Il vit dans une ferme depuis deux ans. Au cours de la saison précédente, il a été retiré de l’unité après que sa mission ait causé la vie d’un membre de l’équipe. Mais bientôt il est ramené par Gabi alias Captain Eyov. Gabi demande à Doron de l’accompagner à Bruxelles pour rencontrer un informateur et c’est à partir de là que le « chaos » commence. Alors que Doron est invité à garder la porte d’entrée, Gabi est emmené alors que l’informateur Omar change de ton. L’équipe parviendra-t-elle à ramener Gabi en toute sécurité ? Que se passe-t-il ensuite ? Eh bien, c’est à vous de regarder, mais soyez assuré que Doron et son équipe vous emmèneront dans des montagnes russes que l’on ne peut même pas imaginer.

Regardez la bande-annonce de Fauda 4 ici :

Ce qui est chaud?

Le spectacle a répondu aux attentes du public car il est rempli de sensations fortes, de suspense, de drame et d’une séquence de poursuite et d’action à indice d’octane élevé. Il contient la bonne quantité de tension et de drame qui peut rendre n’importe qui accroché au spectacle. Les visages familiers avec l’ajout de quelques nouveaux feront revivre la nostalgie de toutes les saisons précédentes pour tous les inconditionnels de Fauda. Il est percutant et fait ressortir le côté humain de ce que les agents d’infiltration traversent dans des situations de test. Cette fois, Fauda s’est internationalisé car il y a des scènes tournées en Belgique et au Liban.

Qu’est-ce qui ne l’est pas?

Bien qu’il semble que le spectacle démarre lentement, il reprend très bientôt. Il n’y a rien qui puisse décevoir un spectateur dans Fauda 4.

Verdict:

Fauda est l’une des séries les mieux établies et la saison 4 est à la hauteur du battage médiatique. Il peut être binge-watché ce week-end.