Revue de la saison 3 de Triplings: Sumeet Vyas, Maanvi Gagroo et Amol Parashar se lancent dans un road trip pour tripler leurs manigances dysfonctionnelles et leur plaisir

Websérie : Triplings saison 3

Le casting de la saison 3 de Triplings: Sumeet Vyas, Maanvi Gagroo, Amol Parashar, Kumud Mishra

Triplings saison 3 Créateur: Goldie Behl

Où regarder : ZEE5

Revue par: Russel D’Silva

TVF est une marque qui propose depuis longtemps des séries Web conviviales, décontractées et tranches de vie bien avant que le terme série Web ne devienne même populaire sur d’autres plateformes OTT indiennes plus grandes. Après s’être intégrées auxdites plateformes OTT, leurs émissions ont en effet gagné un public plus large, mais la philosophie de leur contenu reste la même. L’un de leurs principaux spectacles qui les a mis sur la carte est Triplements. Ainsi, avec Sumeet Vyas, Maanvi Gagroo, Amol Parashar de retour pour Triplements 3, est la même saveur conservée et y a-t-il quelque chose de frais qui est ajouté. Eh bien, la réponse à ces deux questions est affirmative. Voici mon plein Triplements 3 critique de la websérie…

De quoi ça parle