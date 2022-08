Revue de la saison 2 de Delhi Crime: Shefali Shah et Rasika Dugal font tout leur possible pour résoudre une autre affaire sombre et horrible

Websérie : Crime de Delhi saison 2

Acteurs de Delhi Crime 2: Shefali Shah, Rasika Dugal, Rajesh Tailang, Tillotama Shome

Directeur de Delhi Crime 2: Tanuj Chopra

Où regarder : Netflix

Revue par: Russel D’Silva

Quand la saison 1 de Criminalité à Delhi avait été créée le Netflix Indeil a créé de nombreuses surprises et ouvert de nombreux jours pour les Indiens OTT contenu. D’une part, personne, même pas Netflix lui-même avait imaginé à quel point cela se révélerait être et de plus, c’était la première série Web non documentaire du genre dans le pays basée sur un incident brutal de la vie réelle qui avait secoué la nation, en plus aussi finalement donnant à Shefali Shah une tête d’affiche digne à la fois de son talent et de sa présence à l’écran saisissante (sans jeu de mots).

Maintenant, 3 ans plus tard, la plupart des mêmes cas et équipages reviennent pour Delhi Crime saison 2, cette fois, avec le fardeau des attentes et des bagages de suivi de leur acte de classe. Est-ce qu’ils? Enfin, presque, et c’est largement suffisant. Alors, êtes-vous enthousiasmé par ce qu’il faut regarder ce week-end ou ce qu’il faut regarder cette semaine et vous vous demandez si Crime de Delhi 2 vaut votre temps? Faites défiler vers le bas pour mon plein Revue de la saison 2 de Delhi Crime…

De quoi ça parle

Le DCP Vartika Chaturvedi (Shefali Shah) et son unité sont de retour et cette fois, ils doivent faire face aux fantômes du passé comme une nouvelle version plus effrayante du gang Kachcha-Banyan, qui a terrorisé Delhi avec des vols et des meurtres dans les années 90. , revient pour cibler les personnes âgées des couches d’élite de Delhi.

Ce qui est chaud

Contrairement à la saison 1, les performances occupent cette fois le devant de la scène au cours de l’enquête proprement dite (nous verrons pourquoi plus tard). Shefali Shah vit et respire maintenant Vartika Chaturvedi, basculant de manière transparente entre attentionné, vulnérable et féroce, tandis que Rasika Dugal et Rajesh Tailang esquissent des portraits individuels de ce qu’il faut pour être un flic honnête aux prises avec la vie de famille, bien que de sexe opposé. Tillotama Shome et le reste de la distribution ont également raison. Le créateur Richie Mehta tisse une fois de plus Delhi comme une tapisserie sombre et crasseuse, bien soutenue par la direction astucieuse de Tanuj Chopra et un travail de caméra et un montage précis (il est bienvenu de voir une émission se terminer en 5 épisodes sans ouvertures inutiles). La division des classes à Delhi est brillamment mise en évidence, et le MO d’un gang dont nous avons tous la barbe dans les années 90 est ressuscité avec une texture moderne à bon escient.

Qu’est-ce qui ne l’est pas

Alors que la saison 1 était une enquête sérieuse jusqu’à la fin, la saison 2 a besoin d’être sauvée par sa belle distribution alors que l’intrigue plonge après la révélation du gang réel. Vous savez juste comment les choses vont se dérouler à partir de là (c’est pourquoi il était si intelligent de le réduire à 5 épisodes), tandis que, ironiquement, l’incident réel, documenté précédemment dans les médias au cours de la première saison, nous a maintenus accrochés jusqu’à la toute fin. Les arcs de caractère des perps sont gravés au hasard (sauf un, que je ne peux pas révéler ici) et l’enquête devient un cours par les chiffres dans l’épisode final. De plus, encore une fois, il a fallu travailler le background score.

Verdict BL

Delhi Crime 2 ne correspond pas tout à fait aux hauteurs élevées de sa première saison, mais cela n’enlève rien à ce qu’il s’agisse d’une autre bonne procédure policière d’enquête, qui met à nu le ventre sombre et crasseux de Delhi, et élevée par le merveilleux Shefali Shah , avec Rasika Dugal et Rajesh Tailang fournissant un soutien adéquat. Je vais avec 3,5 étoiles sur 5.