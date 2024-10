Revue de La revanche du point de bascule de Malcolm Gladwell – le superépandeur revient | Malcolm Gladwell

CCertaines œuvres créatives possèdent une autoréférentialité si puissante, une capacité de ricochet infinie, qu’elles s’ancrent dans la culture. L’un de ces livres est The Tipping Point de Malcolm Gladwell. Publié il y a plus de vingt ans, il explorait une gamme éblouissante de sujets, depuis les taux de criminalité à New York jusqu’aux ventes de chaussures, le tout à travers le prisme de l’épidémiologie. « [T]c’est la meilleure façon de comprendre […] tous les changements mystérieux qui marquent la vie quotidienne, écrit-il, c’est les considérer comme des épidémies. Les idées, les produits, les messages et les comportements se propagent tout comme les virus. Best-seller international, il est devenu une sorte de témoignage de sa propre thèse, un ouvrage viral sur les phénomènes viraux.

Je me souviens encore avoir lu The Tipping Point quand j’étais adolescent et avoir été bouleversé par son mariage séduisant de sciences sociales et de psychologie avec des portraits et des anecdotes à la new-yorkaise. Tel un magicien indiscret, Gladwell a présenté à ses lecteurs une série d’histoires, de mystères et d’énigmes, puis a procédé à leur décodage, révélant ses rouages ​​d’une voix narrative optimiste et confiante. Écoutez-moi, semblait-il murmurer à ses lecteurs, et je vais vous montrer les rouages ​​cachés de la société et comment vous, en tant qu’individu, pouvez influencer ou « faire basculer » les tendances qui la façonnent. Le livre a fait de son auteur de 36 ans un nom connu, une sorte de voyant laïc au tournant du nouveau millénaire.

Près de 25 ans et six livres plus tard, Gladwell a écrit une suite à son premier ouvrage qui revisite nombre de ses thèmes. Dans sa confiance en soi, son caractère addictif et sa lucidité, le nouveau livre ressemble à son prédécesseur, mais il porte la marque d’un auteur plus âgé et desséché, qui vit dans un pays très différent des États-Unis de l’ère Clinton. Finies les joyeuses légèretés des études de cas sur les chaussures Hush Puppies ou Airwalk, remplacées par des histoires qui touchent aux failles et aux angoisses de l’Amérique moderne : taux de dépendance aux opioïdes, quotas raciaux et transmissibilité du Covid. C’est fascinant et provocateur ; plus ancré dans l’histoire, conscient de ses antécédents intellectuels et plus disposé à prendre des risques.

C’est un livre de chansons, un tissu savamment tissé fait d’histoires, d’images et de métaphores.

De nombreux sujets de Gladwell sont familiers et pourtant il leur insuffle une nouvelle énergie. Dans le chapitre cinq, il aborde l’épineuse question de la diversité des admissions à l’Ivy League, une question loin d’être sous-estimée, et pourtant, il renverse le sujet d’une manière ou d’une autre. Au lieu d’examiner les moyens par lesquels les institutions d’élite maintiennent les minorités à l’écart, il révèle les manières subtiles et insidieuses par lesquelles Harvard, à travers sa politique d’admission des athlètes, invite des candidats majoritairement riches et blancs. Une grande partie du chapitre est basée sur des transcriptions judiciaires et Gladwell se plaît à dénoncer le caractère évasif et l’hypocrisie des universitaires et des avocats universitaires qui se tortillent pour éviter de reconnaître les principes qui sous-tendent l’admission à l’université.

L’excellent chapitre de Gladwell sur le Covid, qui s’inspire en partie de un morceau qu’il a écrit sur les émissions des voitures pour le New-Yorkais en 2006. L’histoire centrale est l’épidémie de maladie en 2020 lors de la retraite annuelle des dirigeants d’une entreprise de biotechnologie à Boston, qui aurait entraîné plus de 300 000 infections. En utilisant la science des émissions et des aérosols des voitures, il analyse lentement ce qui a pu se passer ce jour-là et conclut qu’un seul individu pourrait être responsable de l’épidémie. Cela l’amène à réfléchir aux preuves scientifiques selon lesquelles relativement peu d’individus, appelés super-propagateurs, sont responsables de l’essentiel de la transmission du Covid, une conclusion troublante qui pose des dilemmes moraux et politiques particuliers.

Une partie de l’attrait de Gladwell réside dans son étrange capacité à changer de perspective et d’échelle – à combiner le large éventail d’un point de vue épidémiologique avec les détails granulaires d’une transcription judiciaire, d’une citation directe ou d’une description ; se déplacer entre différents mondes, des virus à la science des aérosols et à la conservation, en établissant des parallèles et des contrastes. C’est une technique passionnante, mais elle comporte des risques narratifs. Ses sujets, si chargés au niveau individuel, sont parfois dépourvus d’empathie alors qu’il fait un zoom arrière et parle du collectif avec une voix d’autorité et de raison. Cela n’est nulle part plus clair que dans son chapitre sur l’histoire d’un lycée d’élite qui a subi une « épidémie » de suicides. (Gladwell s’inspire du recherche de deux sociologues, Anna Mueller et Seth Abrutyn.) Basculant entre les histoires de guépards consanguins et le lycée en difficulté, il dévoile la relation entre les monocultures et le suicide, mais perd de vue la complexité et la résonance émotionnelle de son sujet.

En 1978, Susan Sontag a publié Illness As Metaphor, un assaut total contre la manière dont les métaphores et les images déforment notre compréhension de la maladie, isolant les malades et aggravant la souffrance humaine. « La métaphore est un mot codé pour les fausses déclarations, les stupidités, les idées fausses », a-t-elle déclaré. « Je dirais que les gens seraient mieux sans eux. » Je ne crois pas que cela soit vrai (et peut-être Sontag non plus) ; nous avons tous besoin de métaphores pour donner un sens au monde qui nous entoure, même si leur pouvoir réside peut-être précisément dans leur insuffisance, dans la manière dont elles mettent en évidence les écarts entre les choses plutôt que leur convergence : les guépards et les enfants, les voitures polluantes et les « super-épandeurs » humains. , virus et taux de criminalité.

J’aurais parfois souhaité que Gladwell s’attarde plus longtemps sur ces lacunes, débarrassant une partie du désordre de l’expérience humaine, un désordre qui fait exploser de manière rassurante le scientisme et le positivisme de notre culture. Gladwell inclut une citation de l’écrivain écossais Andrew Fletcher : « Laissez-moi faire les chansons d’une nation, et je me fiche de savoir qui fait ses lois. » Malgré toutes les citations académiques de Gladwell, son ton objectif et ses références répétées à des leçons ou à des lois, il s’agit d’un livre de chansons, d’un tissu savamment tissé fait d’histoires, d’images et de métaphores. Je l’ai dévoré, tout comme le premier, mais avec plus de circonspection que mon jeune moi, m’attardant autant sur ses silences et ses omissions que sur son talent artistique.

