Revue de La Petite Sirène : Pourquoi le remake a-t-il l’air si mauvais ?

Au cœur de l’original de Disney La petite Sirène est une question sur notre propre existence : comment un monde qui fabrique des choses aussi merveilleuses – gadgets, gadgets, whosits et whatsits – peut-il être mauvais ?

Au cœur du remake live-action de Disney en 2023 La petite Sirène est une réponse possible : en prenant des choses bien-aimées et en les rendant légèrement pires !

La petite Sirène (2023) n’est pas un raté total. Après tout, il est difficile de gâcher l’histoire originale d’une sirène, l’homme dont elle tombe amoureuse, le monde dont elle veut s’échapper, la sorcière de la mer complice qui la fait sortir et la leçon de ne jamais abandonner sa voix pour l’amour . Halle Bailey dans le rôle d’Ariel réalise une performance vocale époustouflante. Et le travail de voix off de Daveed Diggs dans le rôle de Sebastian, l’acolyte crabe jamaïcain d’Ariel, procure des éclats de joie et d’humour.

Mais à part ces quelques facettes, le remake coule surtout.

Il y a des ajouts : trois chansons nouvelles et banales, et une trame de fond oubliable sur le prince Eric (Jonah Hauer-King) étant un aventurier naval. Ursula (Melissa McCarthy) obtient également un peu plus, alors que le scénariste David Magee la peint, elle et Triton (Javier Bardem) comme des frères et sœurs en conflit, mais ne parvient pas à plonger plus profondément que l’exposition au niveau de la surface.

Le principal péché du remake, cependant, est qu’il est visuellement déroutant, sinon tout à fait esthétiquement peu attrayant. Parfois, ça a l’air carrément horrible.

L’original 1989 Petite Sirène est largement reconnu comme le début de ce qu’on appelle la « Renaissance Disney » – la période entre la fin des années 80 et environ 1999 au cours de laquelle Disney a produit des longs métrages d’animation comme La belle et la Bête, Aladdin, Le roi Lion, Pocahontaset Hercule. Ces films établissent la norme pour les longs métrages d’animation.

Ce qui a fait La petite Sirène si révolutionnaire qu’il a combiné la beauté de l’animation dessinée à la main avec les chansons géniales de Howard Ashman et Alan Menken.

Jumelés ensemble, Ashman et Menken avaient la capacité surnaturelle de vous raconter l’histoire d’un personnage entier dans une chanson de trois minutes. « Part of Your World » nous donne tout ce que nous devons savoir sur l’esprit libre d’Ariel et comment elle n’a pas trouvé le bonheur qu’elle recherche. « Poor Unfortunate Souls » donne un aperçu de la vision du monde cynique d’Ursula, un personnage méprisé pour avoir dit la vilaine vérité sur le fonctionnement de la vie. « Under The Sea » souligne à juste titre que du point de vue d’un crabe jamaïcain, les humains passent leur vie à travailler, à consommer et à gaspiller.

Disney a pris ces chansons magiques et les a fusionnées avec une armée d’animateurs talentueux et peut-être surmenés, qui ont dessiné des millions de bulles pour le film. Vous pouvez voir que tant de soin a été mis dans les moindres détails.

De la façon dont les sourcils fins d’Ursula s’aiguisent lorsqu’elle donne à Ariel les termes de son accord infâme, à la façon dont le visage d’Ariel s’adoucit et les yeux bleus s’écarquillent lorsqu’elle voit la silhouette d’Eric, à la façon dont le nez de Flounder se contracte et les jambes de Sebastian flottent ou se précipitent – il y a une attention à chaque mouvement. L’apparence et le comportement de ces personnages sont liés à qui ils sont, à ce qu’ils ressentent et à l’ambiance du décor et de l’histoire.

L’histoire originale d’une fille trouvant sa voix résonne toujours dans le remake, et les chansons d’Ashman et Menken montent en flèche, en particulier avec une puissance comme la voix mégawatt de Bailey. Mais le réalisateur Rob Marshall semble au mieux confus – et au pire, hostile – au monde visuel vibrant, émotif et fantaisiste de l’original.

Marshall, suivant l’exemple de Le roi Lion et La belle et la Bête Les remakes en direct (et animés par CGI) visent à présenter un monde sous-marin réaliste, mais l’effet global est une étrange vallée. Les créatures marines – dauphins, étoiles de mer, crabes et même mouettes – ressemblent à leurs homologues réels. Mais peut-être que le mimétisme est trop, au point qu’il y a quelque chose dans ces représentations qui déclenche une réponse mal à l’aise. Peut-être que ce sont les plans prolongés et persistants sur leurs visages « souriants » ou que leurs petites bouches sont tordues de manière non naturelle.

C’est comme s’il y avait presque quelque chose de sinistre caché sous la peau de l’animal informatisé – et c’est même avant qu’ils ne commencent à chanter et à danser.

« Under the Sea » est le spectacle époustouflant de l’original. C’est un assaut éblouissant de couleurs, d’innovation et de bêtises sous-marines (le coup de chance est le duc de l’âme). Mais dans le film de Marshall, le réalisme dégonfle le nombre. Conformément à la précision, l’océan n’est pas aussi éclairé et certaines des créatures, comme les tortues de mer, semblent presque ternes marchant à l’unisson sur le fond de l’océan. Les séquences sont également étouffées par un mauvais espacement, dans lequel Ariel et Sebastian – qui devraient se concentrer tout au long du numéro – se perdent dans l’action. Il est déroutant que vous ne sachiez jamais exactement quelle devrait être la taille des personnages ou des créatures à l’échelle de la scène.

« Poor Unfortunate Souls », le numéro séduisant et cuivré d’Ursula, est miné par le même manque de réflexion visuelle. L’original accorde une attention particulière aux lèvres, aux dents et à son poids du personnage pour donner à la chanson et au personnage une menace sans faille. Dans la récréation de Marshall, McCarthy a l’air grandiose, mais son corps de kraken CGI est presque fragile. Il n’y a pas d’effroi, pas de glissement. Cela n’aide pas non plus que l’échelle de son repaire semble changer avec le rythme de la chanson. À un moment donné, elle flotte dans un point. Dévorée par l’énormité de sa caverne et le choix de Marshall d’éviter le visage de McCarthy, Ursula se sent presque un peu inoffensive.

Peut-être l’élément le plus distrayant dans le nouveau Petite Sirène c’est à quel point tout le monde a l’air mouillé. Quand Ariel et Triton remontent à la surface, leurs cheveux mouillés sont morts sur leurs visages. La barbe soppy de Triton s’effondre contre son armure terne d’ormeau de la manière la plus triste. Lorsqu’ils atteignent la surface, les ondins manquent d’un sens de la majesté qui, encore une fois, semble être l’insistance de Marshall sur l’hyperréalisme. Les cheveux trempés d’eau salée ne sont pas beaux dans la vraie vie.

Mais cela ferait-il si mal d’imprégner un peu de magie et de beauté dans le remake d’un film qui consiste à trouver de la beauté et de la magie dans un endroit qui n’est pas le nôtre ? Pourquoi apparemment tout dans ce film existe-t-il sous un canevas de laideur ? Et si ce film osait être aussi beau que l’original ?

D’une manière ou d’une autre, dans ce fantasme de sirènes et de sorts magiques et d’un monde poussé par la curiosité, il y a un engagement frustrant et fastidieux envers la tristesse terrestre. Et ce n’est pas un monde dont j’ai envie de faire partie, pas même pour deux heures.