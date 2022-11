Revue de la friteuse Dreo Air : cuisson compacte

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Écran tactile

Design épuré

Facile à utiliser et livre de cuisine inclus Les inconvénients Pas de réglage de maintien au chaud

Capacité moyenne : pas pour les familles nombreuses Notre avis Cette friteuse à air élégante et simple est un excellent achat pour les couples, les célibataires et les petites familles qui cherchent à économiser de l’argent sur leurs factures d’électricité. Il est facile à utiliser et est livré avec un livre de recettes pour s’inspirer de la cuisson à la friteuse à air.

89,99

59,99 $ 89,99 $

Si vous voulez dépenser moins sur vos factures d’électricité cet hiver, une friteuse à air est un incontournable. J’ai mis du temps à adopter cette nouvelle façon de cuisiner – parce que j’ai mis du temps à m’adapter. Allumer le four pour presque tous les travaux de cuisine était une habitude trop ancrée.

Mais ensuite, la crise du carburant s’est produite, l’hiver s’est installé et la crise du coût de la vie a commencé à se faire sentir. Et j’ai commencé à réfléchir davantage à la quantité d’électricité que j’utilisais pour chauffer l’espace vide de mon four.

Maintenant je suis un converti. Mais la friteuse à air intelligent de Dreo a également quelque chose à voir avec cela. J’ai déjà testé des friteuses à air, mais celle-ci est tellement simple à utiliser qu’il m’a été facile de changer mes habitudes.

Conception et capacité

Plage de température de 40°C-200 ° C

C 8 préréglages

Capacité de 4 quarts / 3,8 litres

La friteuse à air Dreo est un appareil cylindrique noir brillant (bien que si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez choisir de prends-le en blanc), mesurant 11,7 pouces/ 30 cm de haut, avec un diamètre de 9,4 pouces/ 24 cm, ce qui signifie qu’il ne prend pas beaucoup de place sur le comptoir. Il a également le design le plus simple que nous ayons vu dans une friteuse à air : il est élégant et visuellement discret. L’absence de boutons physiques ou de décoration signifie également qu’il est facile à nettoyer, bien que sa surface brillante puisse subir des entailles et des éraflures au fil du temps.

Bien que vous puissiez voir l’expression « contrôle intelligent » sur l’emballage de la friteuse à convection, il ne s’agit pas d’un appareil intelligent/connecté. Vous ne pouvez pas le contrôler via un smartphone ou en utilisant des commandes vocales. Le nom semble faire référence à l’écran tactile LED sur le dessus, qui s’allume lorsque vous l’allumez et qui vous permet de contrôler l’appareil.

Emma Rowley / Fonderie

Le panneau de commande comporte des touches de minuterie et de température haut et bas. La friteuse à air a une plage de température de 100°F à 450°F/ 40°C-200°C, par incréments de 10°F/ 5°C. Au bas de l’écran tactile, vous trouverez un bouton de préchauffage, un bouton marche/arrêt/pause et un menu de préréglages, qui vous permet de faire défiler les préréglages affichés en haut.

Il existe des préréglages pour les frites, le steak, le poulet, le poisson, le pain et les légumes. De plus, il y a des réglages de réchauffage et de déshydratation. Ce dernier est destiné à la confection de fruits secs ou de charqui. Je ne connais personne qui ait déjà utilisé cette fonction mais dès que je me retrouve avec quelques pommes ratatinées dans mon bol de fruits, je vais l’essayer.

Il y a un seul tiroir qui semble spacieux par rapport à la taille de la friteuse à air elle-même. Il est facile à ouvrir, avec un bouton sur la poignée du tiroir, et il semble solide et bien fait. Il ne se bloquera pas, ne collera pas et ne vibrera pas lorsque vous le remettrez en place. Au bas du compartiment de cuisson se trouve une plaque antiadhésive amovible. Le panier et l’assiette peuvent être mis au lave-vaisselle ou lavés à la main.

Emma Rowley / Fonderie

N’oubliez pas que dans le cadre de votre nettoyage régulier, vous devez nettoyer l’élément chauffant en haut du compartiment de cuisson avec une brosse douce.

Cette friteuse à air ne conviendra pas à tout le monde pour la simple raison que si vous avez une grande famille affamée, vous voudrez probablement plus d’espace intérieur. Il a une capacité de 4 pintes/3,8 litres, ce qui le rend idéal pour les célibataires, les couples ou les petites familles de trois personnes. À l’intérieur, vous pouvez ranger confortablement trois portions régulières de poisson, de viande ou de hamburgers – ou deux grandes ; une tarte pour deux; deux pommes de terre en robe; frites ou pommes de terre nouvelles pour deux ou trois.

Emma Rowley / Fonderie

C’est un appareil de 1500W. Sur mon tarif d’électricité actuel, cela signifie que cuisiner mon déjeuner pendant 15 minutes me coûtera environ 13p. Le coût variera en fonction de votre tarif, mais il sera similaire si vous êtes au Royaume-Uni. Cela se compare très favorablement à l’utilisation d’un four. Une friteuse à air et un four à micro-ondes sont vos armes culinaires secrètes pour réduire les coûts : entre eux, vous pouvez cuire, décongeler ou réchauffer la plupart des aliments tout en réduisant la consommation d’électricité.

Performance

Livré avec un livre de cuisine de 50 recettes

Secouez / tournez l’alerte

Pas de fonction maintien au chaud

Comme la plupart des gens le savent maintenant, une friteuse à air ne fait pas vraiment frire du tout. Au lieu de cela, il s’agit d’un mini four à convection qui fait circuler de l’air chaud, qui cuit les aliments rapidement et leur donne une texture croustillante et croquante.

Cela le rend extrêmement polyvalent. Ce n’est pas seulement pour la nourriture beige. Il fonctionne parfaitement pour rôtir des légumes ou pour faire croustiller des gnocchis. Bien que l’air doive pouvoir circuler entre les morceaux de nourriture, il rendra les frites et autres croustillantes si vous secouez le contenu au moins une fois pendant la cuisson. La friteuse à air Dreo vous donne une alerte à 60 % du temps de cuisson pour vous rappeler de le faire.

Il est livré avec un livre de 50 recettes, ce qui est idéal pour tous ceux qui débutent dans la cuisine à la friteuse ou qui recherchent simplement un peu d’inspiration. Il propose de tout, des biscuits aux muffins, des ailes de poulet, des boulettes de viande, des crevettes, des beignets et des tartes aux œufs. La seule chose à garder à l’esprit est que pour réaliser certaines recettes, vous aurez besoin de moules à muffins ou à gâteaux allant au four qui ne sont pas inclus avec le produit.

Vous pouvez également constater que les recettes et les préréglages ont besoin d’un peu de peaufinage pour que vos aliments sortent parfaitement. Mais, au fur et à mesure que vous retournerez à l’appareil pour secouer ou retourner la plupart des aliments que vous cuisinez, vous commencerez à avoir une bonne idée de la façon dont cela se passe.

Lorsqu’il a terminé son programme de cuisson, il émet un bip pour vous alerter et s’éteint. Vous devez noter que, bien que certaines friteuses à air aient un réglage de maintien au chaud, celle-ci n’en a pas.

Prix ​​et disponibilité

La friteuse à air Dreo smart control est disponible aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez le trouver sur Amazon, avec un prix catalogue de 89,99 $, ou achetez-le directement auprès de Dreo. Cependant, le meilleur prix que nous pouvons actuellement trouver est celui de Walmart, où il est en vente pour seulement 59,99 $. À ce prix, nous estimons que vous devriez absolument l’acheter.

Au Royaume-Uni, vous pouvez l’acheter d’Amazon, où il se vend 94,99 £. Nous pensons que c’est un bon prix pour un petit appareil très utile – mais si vous pouvez l’acheter moins cher pendant les soldes, vous obtiendrez une bonne affaire.

Verdict

Si vous avez un petit ménage et que vous recherchez une façon simple et peu coûteuse de cuisiner, nous n’hésiterons pas à recommander ce petit appareil élégant. Il est facile à utiliser, facile à nettoyer et son livre de recettes est un atout supplémentaire pour ceux qui découvrent la cuisson à la friteuse à air.

Pour plus d’options de friteuses à air et pour voir quels appareils nous recommandons, consultez notre tour d’horizon des meilleures friteuses à air que nous avons testées.