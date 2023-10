Revue de la bande-annonce de Tiger 3 : la confrontation entre Salman Khan et Emraan Hashmi à DHAMAKEDAAR rend l’attente des fans difficile [Check Reactions]

Finalement, le Bande-annonce du Tigre 3 est dehors! Salman Khan, Katrina Kaif et le reste des acteurs et de l’équipe ont amené un acteur que tout le monde attendait avec impatience depuis tout ce temps. Il regorge de visuels époustouflants et de séquences d’action et de poursuite qui garantissent une promesse d’une aventure palpitante dans les cinémas pendant Diwali. Depuis de nombreux mois, les fans attendaient ce moment avec impatience et il est là.

Bande-annonce de Tiger 3 : Salman Khan

La bande-annonce de Tiger 3 vient de tomber et, mon garçon, Emraan Hashmi a entraîné Salman, alias Tiger, dans un virage serré. Katrina Kaif dans le rôle de Zoya et leur fils font leur apparition dans la bande-annonce comme une famille joyeuse. Mais bientôt, leur vie va basculer. Le personnage d’Emraan a été lésé par Tiger et, par conséquent, le premier cherche à se venger en attaquant sa famille ainsi que sa fiabilité en tant qu’agent brut. La bande-annonce regorge de séquences d’action tellement chargées d’adrénaline qu’elles vous feront souhaiter que le 12 novembre arrive plus tôt.

Regardez la bande-annonce de Tiger 3 ici

Les fans réagissent à la bande-annonce de Tiger 3

Les fans de Salman Khan ne peuvent pas contenir leur enthousiasme après tout, la superstar est de retour sous sa forme, Tiger, le personnage le plus aimé de Salman après si longtemps. Ils adorent chaque instant de la bande-annonce de Tiger 3 et l’ont déjà déclaré comme un film à succès et dhamakedaar. Le petit aperçu d’Emraan Hashmi a encore amplifié le facteur d’intrigue après la bande-annonce de Tiger 3. Les fans attendent désormais avec impatience la confrontation entre Salman et Emraan dans le film. Certains fans attendent avec impatience Katrina Kaif et sa séquence d’action dans une serviette avec une femme. Il y a aussi un public qui n’est pas très impressionné. Découvrez les réactions à la bande-annonce de Tiger 3 qui devient virale dans l’actualité du divertissement ici :

Qu’est-ce qu’UNE BANDE-ANNONCE ? L’ESPRIT SOUFFLÉ ? RIP BOX-OFFICE ? LA MÉGASTAR EST DE RETOUR ?#Tiger3Bande-annonce https://t.co/schQkCGubA pic.twitter.com/WQWhKLS8qj Hud Hud TIGRE (@HudHuddDabangg) 16 octobre 2023

Remorque moyenne hai BC Pas un seul moment de chair de poule. Seule la scène de la serviette de Katrina est la meilleure ?? #Tiger3Bande-annonce pic.twitter.com/FoU1HJptud Dur Mishra.. (@iamharsh55) 16 octobre 2023

FORMIDABLE ASPECTANT #Tiger3Bande-annonce Kartik Agrawal (@Movie_Buff_22) 16 octobre 2023

Bienvenue au Pakistan Tiger, la confrontation entre SALMAN et EMRAAN va être épique #Tiger3Bande-annonce pic.twitter.com/6xwnAkOt7H Radhé (@BadassSalmaniac) 16 octobre 2023

1ère fois théâtre mai kursiya hilygi sach mai .. Inde m 1ère fois, le film de niveau ka est-il n’importe quel wala hai ? #Tiger3Bande-annonce Construisez avec de l’or (@Build_W_Gold) 16 octobre 2023

Bande-annonce exceptionnelle ! ??? Quand #Salman Khan grâce à l’écran, ce n’est pas seulement une performance – c’est un ÉVÉNEMENT. Son pouvoir de star est magnétique, transcendant les frontières et unissant les fans du monde entier au nom de l’éclat cinématographique. #Tiger3Bande-annonce ??? pic.twitter.com/Ykn0O4g3WT Être Hitesh Shah (@BeingHiteshShah) 16 octobre 2023

Bande-annonce de #Tigre3 est bon compte tenu des films passés de Salman Khan et en gardant à l’esprit l’univers des espions, la bande-annonce est en dessous de la moyenne avec les pires effets visuels et couleurs de @yrf S’il vous plaît, améliorez vos VFX et vos couleurs yrf #Tiger3Bande-annonce #EmraanHashmi #katr louche (@Sharad_jaunpur) 16 octobre 2023

BLOCKBUSTER ÉCRIT PARTOUT .. ??#Tiger3Bande-annonce ADHARV (@ibeingadharv_) 16 octobre 2023

#Tiger3Bande-annonce est le Baap Of All Trailer jo humne ab tak dega.. TIGRE est le Baap de Pathaan. #Salman Khan ne Faad Ke Rakh Diya Hai. Isko bolte hai asli SUPER ESPION, BAAP, FONDATEUR D’AUTRES ESPIONS… pic.twitter.com/rgY97leJ1S BADASS – SRK Ka Baap (@OGSalmanFan) 16 octobre 2023

Époustouflant….#Tigre3 va sûrement battre tous les records de BO comme jamais auparavant Waouhhhhh… @BeingSalmanKhan comme d’habitude je vais réussir, celui qui surprendra est @emraanhashmi Vraiment hâte de voir la confrontation entre les deux Giants#Salman Khan#Tiger3Bande-annonce pic.twitter.com/lBhdbH0eWV ????? ? (@cutegirl_aashi_) 16 octobre 2023

Juste un mot « Dhamaka » ????? #Tiger3Bande-annonce Pardeep Kumar ( ) (@NomadTrending) 16 octobre 2023

Pas de mots, juste sans voix ?? pure chair de poule ????? Au-delà des attentes ????? #Tiger3Bande-annonce #Salman Khan? https://t.co/DKTXPYLVXT pic.twitter.com/CKuITiEU9X Samim Hasan Faisal ? (@SamimHasanFais2) 16 octobre 2023

Salman Khan explique à quoi s’attendre de Tiger 3 et de la bande-annonce de Tiger 3

Depuis le début, Salman est très confiant quant au film YRF. Le troisième opus de la franchise Tiger et le cinquième film, au total, du vers d’espionnage de YRF. Salman a demandé aux fans de s’attendre à l’inattendu et s’est vanté du fait que YRF n’avait d’autre choix que d’aller au-delà de cette période après avoir placé la barre avec le Tigre séries et autres films d’espionnage tels que Hrithik Roshan et Tiger Shroff en vedette Guerre et Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et John Abraham avec Pathaan.

Message Tiger Ka, Salman Khan en mission

Les créateurs ont abandonné le message Tiger Ka et ont lancé les activités promotionnelles de Tiger 3 le 27 décembre. Le message présentait Avinash Rathore de Salman demandant aux citoyens indiens de prouver son innocence et de l’aider à conserver son image aux yeux de son fils. Le Tigre a été déclaré ennemi du pays. Le teaser a reçu une réponse fantastique. Alors que les fans ont manqué Katrina Kaif et Emraan Hashmi dans Tiger Ka Message, l’intrigue n’a fait qu’ajouter à l’excitation. Les créateurs ont continué à créer un battage médiatique autour du personnage d’Emraan tandis que Katrina a bouleversé les fans avec son avatar plein d’action. Le camée de Shah Rukh Khan a également été gardé secret. Tiger 3 sortira le 12 novembre 2023.