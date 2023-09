Revue de la bande-annonce de Chandramukhi 2 : le drame d’époque de Kangana Ranaut et Raghava Lawrence reçoit un coup de pouce ; les internautes l’appellent « Paisa Vasool »

Aujourd’hui, la bande-annonce de Chandramukhi 2 est arrivé sur Internet. Kangana Ranaut et Raghava Laurent starrer est une comédie d’horreur produite par Lyca Productions. Il est dirigé par P. Vasu. Il s’agit d’un film en langue tamoule qui tourne autour d’une femme qui souffre d’un trouble dissociatif de l’identité. Après Thalaivi, c’est le deuxième film tamoul de Kangana Ranaut et d’après les réactions sur Twitter, il semble que ce soit le nouveau film. Chandramukhi 2 ça va être un succès.

Chandramukhi 2 la bande-annonce est un succès

Alors que la bande-annonce était diffusée sur Internet, le message de Kangana Ranaut Chandramukhi 2 a commencé à être tendance sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter). Les internautes félicitent Kangana Ranaut pour s’être imprégné du personnage de Chandramukhi tellement bien. Beaucoup la félicitent pour avoir réussi toutes les expressions et avoir exprimé des émotions à travers ses yeux. De son look à toutes ses pitreries, les fans adorent tout simplement Chandramukhi 2 bande-annonce. Beaucoup l’ont également appelé « paisa vasool » et affirment que ce sera un énorme succès. Même sa danse est appréciée de tous.

Découvrez les réactions Twitter de Chandramukhi 2 ci-dessous :

Oh mec, tout dans cette photo était au-delà de la perfection… elle va servir d’une manière que nous ne pouvons pas imaginer #kanganaRanaut #Chandramukhi2 pic.twitter.com/h5jdmhknGW ASR (@abcdef60155871) 3 septembre 2023

Kangana Ranaut dans le rôle de Chandramukhi est définitivement un moment de cinéma PEAK. Je n’arrivais tout simplement pas à comprendre le fait que quelqu’un qui a joué Rani Mehra dans Queen apporte le meilleur de son métier avec un rôle aussi complexe et exigeant en 2023.#Chandramukhi2 #KanganaRanaut pic.twitter.com/CP932g7CUv (@cinemaxKR) 3 septembre 2023

Tout sur Chandramukhi 2

Chandramukhi 2 sortira le 19 septembre 2023. Il sortira en salles sur Ganesh Chaturthi. Il y a suffisamment de buzz autour du film car les réalisateurs ont investi beaucoup pour réaliser le film. Il semblerait que le film ait été réalisé avec un budget de Rs 50 crore.

Voici tout ce que vous devez savoir Chandramukhi 2

En dehors de Chandramukhi 2Kangana Ranaut sera également vu dans un film intitulé Urgence. Elle essaiera le rôle de l’ancienne Première ministre Indira Gandhi.