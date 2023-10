TUEURS DE LA LUNE DES FLEURS

(15) 206 minutes

★★★★★

IL y a des associations à l’écran dont vous ne pouvez tout simplement pas détourner le regard.

Prenez Dustin Hoffman et Tom Cruise dans Rain Man, ou Anthony Hopkins et Jodie Foster dans Le Silence des agneaux.

Films originaux Apple

Alamy

Ces relations d’acteur ont tellement d’alchimie et d’étincelles qu’il est difficile d’imaginer que les mots qu’ils prononcent proviennent d’un scénario.

C’est ce que vous obtenez chaque fois que Leonardo DiCaprio et Robert De Niro partagent l’écran dans l’ambitieuse adaptation par Martin Scorsese du livre non-fiction du même nom de David Grann.

Complètement obligé

Les deux sont envoyés directement par les dieux agissants, et leurs scènes sont si finement conçues que vous avez envie de retenir votre souffle en cas de distraction.

Ce film épique de trois heures et 26 minutes raconte l’histoire vraie du massacre, dans les années 1920, du peuple amérindien Osage, qui vivait sur l’un des gisements de pétrole les plus riches du pays.

Ils avaient été forcés de s’y installer par le gouvernement américain, estimant que ces terres étaient inutiles.

Mais quand il s’est avéré qu’il y avait du pétrole, les familles ont été multimillionnaires.

Et là où il y a de l’argent, il y a aussi beaucoup de gens qui veulent le voler.

L’un d’eux est William Hale (De Niro), qui a réalisé que si des hommes blancs épousaient des femmes Osage et que ces femmes mouraient ensuite, l’argent tomberait entre les mains du mari et de sa lignée.

C’est ainsi que commence son attaque douloureusement cruelle et vicieuse contre les voisins qui lui faisaient confiance, entraînant le meurtre de plus de 60 membres de la tribu.

Hale, qui aime être appelé « King » par les locaux, fait venir son neveu Ernest (DiCaprio), facilement manipulable.

Ernest est revenu de la Première Guerre mondiale, prêt à être un bon soldat pour une nouvelle cause.

Il rencontre Mollie (Lily Gladstone) – l’une des quatre filles de l’une des familles les plus riches du pays.

Les deux se marient juste avant que la famille de Mollie – et d’autres membres de la population Osage – ne soient tués l’un après l’autre.

Mollie commence alors à souffrir d’une « maladie débilitante ».

Mais sa relation avec Ernest n’est pas seulement une relation de victime et de tueur – elle est bien plus intrigante et complexe que cela.

Essayer de comprendre l’amour qui les unit vous tient totalement captivé pendant ce chef-d’œuvre de Scorsese.

ACTUALITÉS DU CINÉMA DANNY DeVITO et Mara Wilson se préparent pour une réunion avec Matilda.

AL PACINO jouera dans un thriller sur l’assassinat de JFK.

LE RÉALISATEUR Rian Johnson a révélé qu’il travaillait sur un troisième film Knives Out.

LES TROLLS SE REgroupent

(U) 91 minutes

★★☆☆☆

PRÉPAREZ-VOUS aux gags de bad boyband à gogo et. . . rien d’autre du dernier opus de Trolls.

Branch (Justin Timberlake) est très grincheux. Il a été abandonné par ses frères après la dissolution de leur groupe pop familial BroZone 20 ans plus tôt.

Animation DreamWorks / Images universelles

Ils se séparent après avoir été incapables de parvenir à une « harmonie familiale parfaite » – un ensemble de notes de musique si puissantes qu’elles peuvent briser des diamants.

Ou comme le dit BroZone : « Après avoir quitté Boyz II Men, nous n’avons plus que One Direction. Pour aller dans les ruelles. Soupir.

Des décennies plus tard, Branch est obligé de réunir le groupe pour sauver son frère Floyd après son enlèvement par Velvet et Veneer, des pop stars sans talent et en herbe.

Les méchants ont piégé Floyd dans un flacon de parfum en diamant, ce qui lui extrait son talent mais le tue également.

Branch et ses frères doivent mettre de côté leurs différences et obtenir i-NSYNC s’ils veulent sauver Floyd.

Les plaisanteries de Tiny Diamond sont amusantes et les reprises de chansons sont accrocheuses, mais les scénaristes auraient pu se contenter de prendre 5ive pour proposer une nouvelle édition du scénario de Trolls 3.

ROCK HUDSON : TOUT CE QUE LE CIEL PERMET

(15) 105 minutes

★★★★☆

DANS un article de magazine de 1952 intitulé « Bachelor’s Bedlam », des photos montraient les acteurs Rock Hudson et Bob Preble vivant dans un appartement d’une chambre, Rock étant photographié « au téléphone avec des copines ».

Au fil des années, la star secrètement gay, décédée du sida à l’âge de 59 ans, a dû épouser la secrétaire de son agent pour préserver l’apparence des fans à Hollywood.

Corbis via Getty

Il semble désormais ridicule que Rock ne vive pas sa vraie vie, mais il aurait alors pu être emprisonné pour sa sexualité.

Comme le révèle ce documentaire, le FBI le surveillait, le soupçonnant d’être homosexuel et utilisant des rent boys.

Le réalisateur Stephen Kijak réalise un film élégant et révélateur, rassemblant des images d’archives fascinantes avec des interviews de ceux qui ont le mieux connu l’homme principal.

Des photos privées et des films amateurs, depuis ses débuts dans le show-business jusqu’à devenir l’un des hommes les plus désirés sur grand écran, montrent Rock comme une âme torturée, qui n’a jamais vraiment eu le droit d’être lui-même.