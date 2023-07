Revue de Jon Snow: A Witness to History – un regard fascinant sur une vie extraordinaire

EDès Jon Snow: A Witness to History, un documentaire trop bref principalement sur la vie professionnelle du journaliste et présentateur de nouvelles, Snow admet qu’il n’était pas sûr que le journalisme était la carrière pour lui. En 1975, il se faisait les dents en tant que petit journaliste pour LBC Radio lorsqu’il entendit des rumeurs d’un incident sur Balcombe Street à Londres. Grâce à son célèbre amour du cyclisme, il a été le premier sur les lieux, rapportant à bout de souffle le siège de l’IRA qui se déroulait, en direct, tel qu’il s’était produit. « J’aurais dû avoir peur, mais j’étais tellement occupé à faire des reportages que je n’en ai pas eu l’occasion », dit-il.

Cela l’a rendu certain que le journalisme était en effet sa carrière, et ce documentaire fascinant le suit à travers ses premières années en tant que correspondant étranger pour ITN, puis ses 32 ans en tant que présentateur de Channel 4 News, un siège qu’il n’a quitté que récemment. . Comme il a couvert la plupart des événements majeurs des cinq dernières décennies environ, il sert également d’histoire en pot de la fin du 20e et du début du 21e siècle, de la mort de Diana, princesse de Galles au 11 septembre, puis à la montée de Trump et sa cacophonie de « fake news ».

S’il s’agit d’une histoire en pot, elle est parfois difficile à observer, même en tant que spectateur lointain. Snow tente d’examiner, quoique fugitivement, la psychologie de ceux qui font des reportages sur la guerre et sont attirés par le danger et l’excitation des conflits sur le terrain. Au cours de ses années en tant que journaliste de guerre, Snow a été témoin de beaucoup de brutalité et d’horreur ; dans plusieurs de ses reportages, il y a des cadavres éparpillés sur le sol, tombant de voitures ou empilés à l’arrière de camions. En tant que jeune homme, il a vécu et travaillé comme enseignant en Ouganda pendant un an, ce qui l’a plus tard fait aimer d’Idi Amin. « Nous nous entendions vraiment plutôt mal », se souvient-il d’une de leurs rencontres, avant de passer à une anecdote à couper le souffle sur un dilemme auquel il a été confronté lorsque le dictateur s’est endormi en sa présence.

Autant il s’agit d’une histoire du passé récent, autant c’est un portrait de l’homme lui-même. Nous rencontrons sa femme et son jeune fils et découvrons sa propre jeunesse en tant qu’enfant d’un évêque «éloigné». « Mon père a toujours pensé que j’étais le moins brillant de ses trois fils », dit Snow, avec plus de légèreté que vous ne le pensez. Il y a une photo de Snow en tant que garçon, serrant la main de la reine. Il raconte également une douce anecdote sur sa rencontre avec Harold Macmillan, qui lui confère ses références de «témoin de l’histoire» depuis son enfance, bien qu’il ait tendance à parler de sa vie comme si tout cela n’avait été qu’une série d’événements qui se sont en quelque sorte déroulés de leur propre gré. , étonnant même lui.

Ce n’est clairement pas le cas, mais c’est particulièrement émouvant lorsqu’il parle de Nelson Mandela. Snow a été expulsé de l’Université de Liverpool à l’âge de 22 ans, pour son rôle lors d’un sit-in de protestation contre l’apartheid en Afrique du Sud. En 1990, il se retrouverait en Afrique du Sud, rendant compte de la sortie de prison de Mandela. « Je n’arrive pas à faire le compte, même maintenant », dit-il chaleureusement. Quatre ans plus tard, Mandela deviendrait président et Snow eut la chance de l’interviewer. Il semble que cela reste le point culminant de sa très longue carrière.

Lorsque Snow a pris ses fonctions de présentateur de Channel 4 News – un rôle qui lui convenait, suggère Ray Queally, un caméraman qui a travaillé avec lui pendant la guerre Iran-Irak dans les années 1980, car il était « en partie journaliste, en partie showman » – il a changé d’orientation, bien qu’il soit revenu occasionnellement au reportage sur le terrain à Gaza et sur le site de la catastrophe de la tour Grenfell. Et il était là en studio pour les grands événements qui ont façonné notre monde récent, de la « guerre contre le terrorisme » à l’élection d’Obama, en passant par la montée en puissance de Trump.

À la fin, le documentaire est devenu une discussion sur la notion d’impartialité et sur la question de savoir si l’accusation selon laquelle Snow est « un vieux gaucher », comme il le dit, a un impact sur ses reportages. Il dit non et met en garde contre un monde dans lequel les médias sont attaqués par ceux qui sont au pouvoir et dans lequel l’idée de vérité devient relative. Au début de ce film, Snow explique qu’après 50 ans à courir après des histoires, il veut découvrir ce qu’il a appris de tout ce qu’il a vu. Il y a peu de chances que quelqu’un le découvre en une heure, et A Witness to History peut à peine effleurer la surface. Les livres de Snow vont beaucoup plus loin. Mais pour un homme qui a passé la majeure partie de sa vie à l’écran, un mémoire télévisé est plus que convenable.

