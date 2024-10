Blâmez ce que vous voulez, la télévision ressent les effets des interruptions dans la chaîne d’approvisionnement du divertissement. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a plus autant de télévision que jamais, mais sur toutes les plateformes et autour du cadran, les streamers et les diffuseurs comblent les lacunes avec des émissions achetées à l’étranger.

Comme pour les voitures et les puces électroniques, la démarche patriotique semblerait être de plaider en faveur de produits fabriqués en Amérique avec de la main-d’œuvre américaine – et, en tant que stimulant local, fabriqués à Hollywood. Mais l’art, bien sûr, est international, nous avons révolu depuis longtemps l’époque où les studios doublaient partout sur Terre, et où le contenu importé, même de type médiocre, offre sa propre vision du monde et de la façon dont les gens y vivent.

Mercredi, deux émissions provenant d’extrémités opposées du monde anglophone feront leurs débuts au niveau national. De notre plus proche cousin télévisuel, le Royaume-Uni, nous vient « Joan », une histoire de crime réel diffusée sur la CW mercredi à 21 heures ; « Les derniers jours de l’ère spatiale », sur Hulu, arrive d’Australie, un pays qui est aussi un continent. Les deux sont des pièces d’époque, se déroulant dans les dernières décennies du 20e siècle, et toutes deux mettent en vedette des acteurs qui ont joué dans « Game of Thrones », bien que les chances que cela se produise soient, après tout, relativement élevées.

Situé dans une banlieue de Perth en 1979, « Les derniers jours de l’ère spatiale » a quelque chose de l’ambiance des comédies dramatiques américaines des années 1990 – « Picket Fences » ou « Northern Exposure », mais pas aussi décalé ou bien écrit – flirtant avec des sujets sérieux mais de telle manière qu’on constate le sérieux sans le prendre au sérieux. (C’est une comédie dramatique d’une petite ville, rattachée à une ville plus grande.) La série est pleine – très pleine – de personnages, chacun avec ses problèmes ou ses aspirations délimités, mais dans les quatre épisodes chargés (sur huit) disponibles pour révision, seulement un soupçon de dynamisme narratif. Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose – la télévision est généralement plus une question de caractère que de conclusions, et certaines de ces personnes font de bonnes affaires.

Tony (Jesse Spencer) et Judy (Radha Mitchell) dans « Les derniers jours de l’ère spatiale » de Hulu, une importation australienne. (Joël Pratley/Hulu)

Rhada Mitchell incarne Judy, la mère de Tilly (Mackenzie Mazur), une étudiante A qui rêve d’aller dans l’espace, et Mia (Emily Grant), une surfeuse qui saute l’école et qui danse sur les chansons de Plastic Bertrand. « Ça avion pour moi. » J’allais plaisanter sur le peu que les titulaires de droits d’auteur doivent facturer pour utiliser cette chanson, étant donné la fréquence à laquelle elle apparaît sur les bandes originales de télévision, mais les recherches révèlent qu’elle était en fait n°2 en Australie en janvier 1979, ce qui est donc parfaitement approprié. La différence entre les sœurs est clairement illustrée par Mia dessinant une moustache sur l’affiche de Tilly de John Glenn.

Judy est mariée à Tony (Jesse Spencer), un dirigeant syndical de la compagnie d’électricité qui garde les lumières allumées, sauf lorsqu’ils les éteignent – ​​il y a une grève en cours. Il est difficile d’imaginer que cette organisation délabrée, au bord de l’effondrement et dirigée par un clown complet, puisse éclairer plus d’un demi-pâté de maisons, mais n’ayant aucune idée de la manière dont les sociétés de services publics australiennes sont organisées, je vais simplement laisser cela aller. Judy travaille dans l’administration, ce qui, comme vous pouvez l’imaginer, provoque un certain stress conjugal. L’argent est serré, la télévision louée est sur le point d’être reprise, Tony n’a pas payé l’hypothèque et Judy est à moitié morte à gérer son travail et le ménage.

Mais attendez, il y a plus. La voisine autochtone Eileen (Deborah Mailman) a une liaison avec le père décrocheur de Judy, Bob (Iain Glenn), qui vit dans une caravane sur la plage, près de là où se trouve une famille de réfugiés vietnamiens (également voisins), dont l’ami de Tilly, Johnno. (Aidan Du Chiem), vendent du pho et du fish and chips, pleurent la perte d’un enfant et sont harcelés par de jeunes voyous du surf, qui sont également impolis avec Mia. (Tout comme les ambitions de Tilly sont rejetées par un conseiller d’orientation sexiste et caché, qui lui suggère de trouver du travail dans un grand magasin local, les garçons se moquent des compétences de surf de Mia. Le féminisme arrive tout juste à Perth.) Et puis il y a Mick (George Mason ), le frère gay de Tony, un vidéojournaliste ambitieux (« La télé va être énorme dans les années 80 », dit-il sans ironie).

Pendant ce temps, des événements réels encadrent l’action. C’est le cent cinquantenaire de l’Australie occidentale, et tout le monde dans l’impasse de Tony et Judy est excité. L’orbite de la station spatiale américaine Skylab se dégrade ; l’histoire nous dit que certaines parties se sont produites en… Australie occidentale, en 1979. Et le concours de Miss Univers a lieu à Perth, avec un avion international rempli de candidates déterminées à se déchaîner et à faire la fête, et Mick déterminé à profiter de l’occasion pour avancer. sa carrière, en se concentrant sur Svetlana (Ines English) qui est Miss URSS, et son maître, Yvgeny (Jacek Koman).

Tout le monde connaît tout le monde.

Dans « Joan », qui se déroule dans le Londres des années 1980, Sophie Turner incarne Joan Hannington dans une adaptation de ses mémoires de 2004, « Je suis ce que je suis : la véritable histoire du voleur de bijoux le plus notoire de Grande-Bretagne ». Le fait qu’Harrington elle-même ait rencontré la scénariste Anna Symon et ait donné son approbation à la série ne signifie pas que la série est une représentation documentaire des faits, même si Harrington les a précédemment décrits. En effet, étant donné qu’il s’agit de télévision, on pourrait s’attendre au contraire.

« Joan » met en vedette Sophie Turner dans le rôle du personnage principal, à gauche, qui tente de retrouver la garde de sa fille, Kelly (Mia Millichamp-Long). La série est basée sur les mémoires de la voleuse de bijoux Joan Hannington. (ITV)

L’objectif principal de la saison – la fin suggère qu’il y en aura plus, mais peut-être pas – est le désir de Joan de récupérer sa jeune fille, Kelly (Mia Millichamp-Long), qu’elle a confiée à sa garde pour la protéger du père de l’enfant. un voyou abusif. Tout ce qu’elle veut, c’est gagner assez d’argent pour fournir « l’environnement stable » dont les services sociaux lui disent avoir besoin, mais — après quelques rencontres insatisfaisantes avec des emplois hétérosexuels et des patrons harcelants — sa méthode préférée est de s’enfuir avec les diamants des autres (elle les avale). ), elle mine continuellement son dossier.

Peu de temps après, elle rencontre Boisie (Frank Dillane), un antiquaire qui s’intéresse aux biens volés et qui apprécie sincèrement les belles choses. C’est un criminel, mais ce n’est pas un voyou, et ils deviennent partenaires de vol et d’amour. (Repérez des lumières douces, une musique de guitare romantique.) Dans la mesure où les deux hommes sont sympathiques et intelligents – ce qui ne veut pas dire exactement intelligent – ​​on veut le meilleur pour eux, mais malgré l’insistance occasionnelle de Joan sur le fait qu’il est temps d’aller tout droit, quelque chose toujours gêne. Des patrons effrayants. Terroristes. Jeanne elle-même. C’est une femme naturelle, entreprenante, qui apprend vite, une négociatrice acharnée, une maîtresse du déguisement – il suffit de mettre une perruque, de bons vêtements et un accent britannique ou américain chic. Et elle insiste pour diriger le spectacle.

Boisie : Tu aimes tout ça, n’est-ce pas ? S’habiller, faire semblant.

Joan : La satisfaction au travail n’est pas un crime.

Boisie : Mais le reste l’est.

C’est une production simple, avec ce que je considère comme des valeurs visuelles britanniques classiques : pas exactement un évier de cuisine, mais simple et réaliste. Turner est très bien dans un rôle censé être à la fois stimulant et tragique – ce qui rend la série un peu frustrante. Comme le disait Maxwell Smart, si elle avait seulement utilisé son pouvoir pour le bien plutôt que pour le mal. Mais ce serait une autre histoire.