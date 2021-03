Revue de «  Gustav Stickley: Artisan américain  »: Admiration artisanale

Le documentaire «Gustav Stickley: American Craftsman» propose une introduction à un designer (1858-1942) devenu une figure incontournable du mouvement américain des Arts and Crafts. Mais le film lui-même, réalisé par Herb Stratford, est si terne et sans imagination dans sa présentation – têtes parlantes, une partition surutilisée qui aurait tout aussi bien pu être téléchargée à partir d’une base de données gratuite – qu’il en fait un match malheureux entre le sujet et la forme.

Ce film d’une heure est présenté à un niveau de détail admirable en théorie mais mal adapté aux barboteurs – ou au médium. Le biographe Stickley David Cathers, l’une des nombreuses personnes accusées de livrer une exégèse sèche (il partage également un crédit d’écriture sur le film), parle d’un ton calme et non varié en expliquant comment «Stickley a déménagé sa famille de Walnut Avenue à Syracuse à Columbus. Avenue à Syracuse »ou raconte la quête excentrique de Stickley en fin de carrière pour développer une finition de meuble parfaite« que les fabricants pourraient appliquer efficacement et à faible coût. » Il pourrait aussi bien lire son livre.