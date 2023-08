Revue de Gonzo’s Quest Megaways : Tout ce que vous devez savoir

Le Gonzo’s Quest original a été mis à disposition pour la première fois par NetEnt en 2011. Il s’est rapidement hissé au sommet parmi les joueurs des casinos en ligne au Royaume-Uni. En fait, il a été si apprécié que Red Tiger s’est associé à NetEnt pour lui donner une cure de jouvence Megaways.

La machine à sous en ligne Gonzo’s Quest Megaways propose six rouleaux, jusqu’à sept rangées et jusqu’à 117 649 façons de gagner. Il dispose d’une fonction Free Fall avec Unbreakable Wilds, des multiplicateurs jusqu’à 15x et des Avalanches.

Les joueurs peuvent également profiter de la fonctionnalité Earthquake, qui affiche uniquement les symboles de grande valeur. Le RTP est de 96 % et le gain maximum est supérieur à 20 000 fois votre mise. Rejoignez-nous pour découvrir tous les tenants et aboutissants de ce jeu dans notre revue de la machine à sous Gonzo’s Quest Megaways.

Meilleurs casinos britanniques pour jouer à Gonzo’s Quest Megaways

Vous trouverez ci-dessous nos casinos recommandés où vous pouvez jouer à la machine à sous Gonzo’s Quest Megaways :

Quelles sont les principales fonctionnalités de Gonzo’s Quest Megaways ?

Voici ce que vous pouvez attendre du jeu Gonzo’s Quest Megaways :

Avalanches avec multiplicateurs

La fonctionnalité Avalanche a été initialement introduite dans la version originale de la machine à sous NetEnt. Les symboles gagnants disparaissent et de nouveaux symboles apparaissent, créant éventuellement de nouvelles combinaisons gagnantes.

Chaque fois qu’une avalanche se produit, le multiplicateur augmente jusqu’à un maximum de 5x, et jusqu’à 15x dans la fonction Free Fall. Les avalanches se reproduisent jusqu’à ce qu’aucun combo gagnant ne soit créé.

Tremblements de terre

À tout moment pendant le jeu, un tremblement de terre peut survenir. Lorsque c’est le cas, il détruit tous les symboles les moins rémunérateurs. L’écran se remplit ensuite de symboles plus rémunérateurs pour, espérons-le, créer des gains explosifs.

Wilds incassables

Gardez un œil sur le symbole du point d’interrogation sauvage. Jusqu’à deux symboles peuvent apparaître sur les rouleaux à la fois et remplacent tous les autres symboles. La fonction Unbreakable Wilds s’active lorsqu’un joker fait partie d’une combinaison gagnante. Il reste ensuite en place lors d’éventuelles avalanches pendant tout le tour.

Tours gratuits de chute gratuite

La fonction Free Fall peut être déclenchée de deux manières. La première consiste à obtenir au moins trois symboles scatter Free Fall. La seconde consiste à faire atterrir deux symboles Free Fall et un symbole wild. Lorsque cette fonctionnalité est activée, le joueur obtient neuf tours gratuits.

Chaque symbole Free Fall supplémentaire faisant partie d’une ligne de paiement gagnante attribue trois tours gratuits supplémentaires. Les multiplicateurs d’avalanche augmentent également pendant les tours gratuits, et la fonction Free Fall peut être redéclenchée plusieurs fois.

Comment puis-je jouer à la machine à sous en ligne Gonzo’s Quest Megaways ?

Le guide de jeu de la machine à sous Gonzo’s Quest Megaways est simple :

Choisissez un casino dans notre liste ça a le jeu Registre pour un compte Voir s’il y a un bonus de bienvenue tu aimes le look de Dépôt sur votre compte casino Ouvrez Gonzo’s Quest Megaways Définissez le montant de votre mise Appuyez sur le bouton de rotation et croisons les doigts !

Quel fournisseur de logiciels a créé la machine à sous en ligne Gonzo’s Quest Megaways ?

NetEnt et Red Tiger Gaming alimentent la machine à sous de casino Gonzo’s Quest Megaways. Ils appartiennent tous deux au groupe Evolution Gaming. NetEnt est un pionnier dans l’industrie du iGaming depuis plus de 20 ans et Red Tiger est en activité depuis 2014.

Combien de lignes de paiement possède Gonzo’s Quest Megaways ?

Notre revue Gonzo’s Quest Megaways a révélé que le mécanisme Megaways active aléatoirement jusqu’à 117 649 lignes de paiement à chaque fois que vous faites tourner les rouleaux.

Quel est le RTP et la volatilité sur Gonzo’s Quest Megaways ?

Gonzo’s Quest Megaways a un taux de volatilité très élevé et un RTP de 95,77 %.

Quelle est la mise minimale et maximale sur Gonzo’s Quest Megaways ?

Notre revue des machines à sous Gonzo’s Quest Megaways a révélé que la mise minimale sur ce jeu est de 0,20 £ et la mise maximale est de 4 £ par tour.

Quelles sont les règles et paramètres les plus importants pour Gonzo’s Quest Megaways ?

Vous n’avez pas à vous soucier de définir des lignes de paiement actives, et les fonctionnalités Turbo et Autospin ne sont pas disponibles pour les joueurs du Royaume-Uni. Par conséquent, les règles les plus importantes, outre le choix de votre pari préféré, seraient d’utiliser uniquement un bankroll défini et de vous amuser.

Quels casinos britanniques proposent Gonzo’s Quest Megaways ?

Nous avons travaillé dur pour vous et avons constaté que les meilleurs casinos proposant ce jeu sont :

What are the best bonuses for Gonzo’s Quest Megaways?

The best bonuses for Gonzo’s Quest Megaways are free spins and deposit bonuses, provided that this game is on the accepted games list in the bonus terms and conditions.

What is the maximum winning amount on Gonzo’s Quest Megaways?

The Gonzo’s Quest Megaways’ max win is over 20,000x the bet value. The maximum bet of £4 per spin could reward wins of over £80,000.

Can I use free spins on Gonzo’s Quest Megaways at UK online casinos?

Yes. You can use free spins for this game, as long as UK online casinos allow them to be used on this game in their bonus terms.

Can I play Gonzo’s Quest Megaways for free?

Although there is a Gonzo’s Quest Megaways demo mode, players from the UK will not have access to it on UK casinos as per the UKGC regulations.

Is Gonzo’s Quest Megaways compatible with playing on mobile?

Yes. The Gonzo’s Quest Megaways slot machine technology is mobile-compatible and plays exactly like the desktop browser version.

Our top tips for playing Gonzo’s Quest Megaways

To help you make the most of your time playing the Gonzo’s Quest Megaways slot, we’ve put together a few review tips:

Start small – since demo modes aren’t available in the UK, we recommend starting your quest with smaller bets. Volume up – to experience the full enjoyment of the graphics and gambling experience, we suggest you play with the sound volume turned up. Find casino free spins – these will let you effectively try the game for free, so you can see if you like it before spending real money.

