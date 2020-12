Les espoirs quotidiens et les chagrins des Afro-Américains ont été dramatisés dans le Cycle de 10 pièces d’August Wilson. Et chaque année, depuis la mort de Wilson en 2005, des milliers d’étudiants de 12 villes différentes se disputent la chance d’interpréter un monologue d’une de ses pièces pour le tour final de la compétition à Broadway. Le documentaire édifiant de James D. Stern et Fernando Villena «Giving Voice» (streaming sur Netflix) explore plus en détail ce concours et explique comment l’héritage du dramaturge inspire une nouvelle génération. Des interviews avec les acteurs Viola Davis, l’un des producteurs exécutifs du film, Denzel Washington et Stephen McKinley Henderson (tous issus de l’adaptation cinématographique de «Fences» de Wilson) sont entrecoupés de segments qui suivent les adolescents qui avancent dans l’itération 2018 de la compétition.

C’est un film qui vénère les façons dont le jeu d’acteur peut inculquer la détermination chez les jeunes. Gerardo Navarro, de South Central Los Angeles, dit qu’il ne savait pas qu’un espace pour les acteurs Latinx existait dans le théâtre, mais se sent vu par le travail de Wilson. Callie Holley, originaire de Houston, voit sa mère, qui a résisté au cancer et à la crise financière de 2008, dans le personnage de Berniece de «The Piano Lesson». Et le lycéen de Chicago Cody Merridith, qui interprète de «King Hedley II», ressent naturellement la douleur présente dans l’œuvre de Wilson. Non seulement Cody vient du quartier d’Auburn Gresham, où la pauvreté est un combat quotidien pour bon nombre de ses résidents, mais aussi son école est sans programme artistique d’aucune sorte.