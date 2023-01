Revue de France – La journaliste star de Léa Seydoux devient l’histoire

Jsa satire médiatique directe de Bruno Dumont met en vedette Léa Seydoux dans le rôle d’une journaliste de télévision française célèbre dont la vie fait partie du cycle d’actualités dont elle rend compte. Seydoux est formidable en tant que présentatrice d’actualités France de Meurs, une professionnelle à toute épreuve avec une garde-robe Chanel qui déploie sans scrupule des larmes en échange d’audiences. Mais que se passe-t-il lorsque les larmes sont sincères et que la douleur que De Meurs pleure est la sienne ? Un accident de la circulation anormal impliquant un livreur la pousse à réévaluer sa vie, mais l’attrait du travail et l’attention qui l’accompagne sont plus puissants que pratiquement tout le reste de sa vie.

France est regardable, sinon subtil, mais l’image travaille son message avec une durée de fonctionnement excessive et une structure étrangement anticlimatique.

