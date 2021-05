Revue de football: Clarke Carlisle et Dawn Airey parmi les neuf membres du panel | Actualités du football

Neuf personnes du football et au-delà ont été annoncées comme membres du panel pour l’examen du football mené par les fans.

Le panel, qui est présidé par la députée Tracey Crouch, recueillera les points de vue des supporters de football sur la propriété, la gouvernance et les flux financiers au sein du jeu et a été mis en place après l’échec du lancement de la Super League européenne.

L’ancien défenseur et ancien président de l’Association des footballeurs professionnels Clarke Carlisle est le nom le plus connu, tandis que les autres panélistes comprennent Kevin Miles, le directeur général de l’Association des supporters de football, et la directrice générale d’Everton, Denise Barrett-Baxendale.

Le panel abordera le sport dans son ensemble et le football féminin est représenté par Dawn Airey, présidente de la Super League féminine, et James Tedford de Chelsea Women, qui est également l’ancienne secrétaire de Southport.

Le directeur de Cambridge, Godric Smith, fait également partie du panel aux côtés de David Mahoney, chef de l’exploitation du England and Wales Cricket Board, de l’expert financier Dan Jones et du journaliste et fan de football Danny Finkelstein.

Image:

La députée Tracey Crouch présidera l’examen



Crouch, un ancien ministre des Sports, a déclaré: «Je suis ravi d’avoir une équipe aussi forte avec une riche expérience dans tout l’écosystème du football pour aider à soutenir l’examen mené par les fans.

« Les fans seront au cœur du travail du comité d’examen et j’ai hâte de lancer les réunions formelles avec les groupes de fans et d’autres la semaine prochaine. »

Crouch rencontrera régulièrement le panel et les groupes de fans, le rapport final étant attendu à l’automne.

Image:

Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a déclaré que l’examen mettra les fans « aux commandes »



Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a déclaré: «Ce groupe d’experts rassemble une richesse de connaissances et d’expériences de toute la famille du football pour façonner l’avenir de notre football national.

« Leur travail consistera à écouter les supporters et à s’assurer que leurs opinions sont au cœur des réformes sur la gouvernance, les finances et l’amélioration de l’expérience quotidienne des supporters. Le football n’est rien sans les supporters, et aujourd’hui nous tenons notre promesse de les mettre en place. dans le siège du conducteur. «

Le panel évaluera également s’il est nécessaire de créer un régulateur du football indépendant, ce qui a été demandé par un certain nombre de voix de premier plan, notamment Gary Neville, Gary Lineker et Rio Ferdinand, dans une lettre ouverte plus tôt cette semaine.

Réagissant à l’annonce du panel, un porte-parole de la Ligue anglaise de football a déclaré: « L’EFL a hâte de s’engager avec l’équipe d’examen dans la période à venir.

«Au cours des 12 derniers mois, l’EFL a réitéré sa vision claire selon laquelle la viabilité financière sera la clé pour que notre jeu survit et prospère, avec des finances plus saines favorisant une appropriation plus stable et, finalement, de meilleures relations avec les supporters.

« Le modèle de distribution de notre jeu a besoin d’une réinitialisation fondamentale et le football doit maintenant saisir l’opportunité de corriger le déséquilibre financier qui existe entre la Premier League et le championnat et le jeu professionnel au sens large. »