Revue de Fabulous Lives of Bollywood Wives 2: les réactions HILARANTES des internautes à l’émission vous feront rire aux éclats [View Tweets]

Fabuleuses vies d’épouses de Bollywood est une émission de téléréalité centrée sur la vie de quatre épouses vedettes, Neelam Kothari, Maheep Kapoor, Bhavna Pandeyet Seema Khan. La saison 1 de l’émission est sortie en 2020 et a reçu une réponse mitigée. Alors que certains l’ont aimé, certains ont suivi l’émission en déclarant qu’elle ne fait que présenter la vie de quatre femmes riches et n’a rien de grand à offrir. C’était également devenu du matériel de mème, et maintenant, la saison 2 de la série a commencé à être diffusée sur Netflix aujourd’hui.

Lorsque la bande-annonce de Fabulous Lives of Bollywood Wives 2 est sortie, elle a fait la une des journaux du divertissement alors que les gens ont commencé à suivre la série et ont déclaré qu’ils ne voulaient pas d’une saison 2 de la série. Cependant, c’est une sorte de série que vous pouvez détester, vous pouvez l’aimer, mais vous ne pouvez pas l’ignorer.

L’émission a commencé à être diffusée il y a quelques heures à peine, et de nombreuses personnes l’ont regardée et ont même donné leur avis dessus. Eh bien, les réactions des internautes à Fabulous Lives of Bollywood Wives 2 sont hilarantes et leurs tweets vous feront rire aux éclats. Découvrez les tweets ci-dessous

Eh bien, il sera sûrement intéressant de voir quelle sera la réponse de Fabulous Lives of Bollywood Wives 2. On se demande si les créateurs prévoient déjà une saison 3. Attendons et regardons.