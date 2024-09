Revue de Dead Rising Deluxe Remaster

Sortant du cimetière de la septième génération pour son deuxième Avec Dead Rising Deluxe Remaster, Capcom a au moins le mérite d’avoir mis Dead Rising en phase avec la tradition zombie acceptée. C’est-à-dire qu’il est désormais officiellement un cadavre têtu qui refuse de rester mort. Cependant, Dead Rising Deluxe Remaster mérite plus que cela. Capcom a injecté une série de modifications intelligentes dans le gameplay qui rendent la survie dans un centre commercial infesté de zombies moins frustrante qu’il y a 20 ans, mais il le fait tout en préservant la sensation de l’expérience difficile et limitée dans le temps de l’original. Combiné à une refonte visuelle fraîche, le résultat est de loin le meilleur moyen de jouer à ce qui reste le meilleur jeu Dead Rising – même si les combats parfois grinçants montrent certainement leur âge à travers une lentille moderne.

Les remasters et les remakes de jeux vidéo déjà bons peuvent être un peu difficiles à évaluer. Ils peuvent être fantastiques mais inévitablement superflus, comme The Last of Us Part 1 – un remake d’un excellent remaster existant qui était déjà difficile à critiquer sur une console vieille d’une seule génération. Alternativement, ils peuvent n’être littéralement rien de plus qu’une petite augmentation de résolution, comme le remaster de 2019 de Ghostbusters : The Video Game de 2009. J’adore Ghostbusters mais, à part le sauver de l’abandon sur PS3 du côté de Sony, qu’est-ce que le fait de le rééditer en tant que produit sur mesure a apporté de plus que les mises à jour 4K « améliorées » fournies gratuitement à des dizaines de jeux Xbox 360 n’ont pas fait ?

En toute honnêteté, Dead Rising Deluxe Remaster est beaucoup plus clair dans ses arguments, car il n’est pas juste un peu plus beau. Surtout, c’est aussi un meilleur jeu à jouer.

Centre commercial Kill’em

Pour être clair, il ne s’agit pas d’une refonte complète dans le même esprit que ses cousins ​​morts-vivants de Capcom, bien qu’il soit propulsé par le même moteur RE que celui qui anime tous les récents remakes de Resident Evil. Les cinématiques et les conversations fonctionnent toutes sur le même gréement, et on a vraiment l’impression que le classique de 2006 s’éternise la plupart du temps sous la surface brillante.

C’est une énorme amélioration visuelle, mais ce n’est pas vraiment une révélation choquante compte tenu du matériel source vieux de 18 ans. L’augmentation de la fidélité augmente les animations faciales à un niveau qui était pratiquement inexistant auparavant. Je n’ai pas vraiment d’avis sur le Frank West plus vieux et plus fatigué de Dead Rising Deluxe Remaster. Plus de corps de père, moins de tombeur ; cela ne fait aucune différence significative pour moi. Je suis jaloux de ses épaules, cependant, qui semblent légèrement plus immenses cette fois-ci. Sérieusement, le type est construit comme un homme 4:3 dans un monde de grand écran.

Quoi qu’il en soit, c’est le monde du centre commercial Willamette Parkview qui reste la véritable star ici. L’exploration des magasins détaillés, chacun avec ses thèmes distincts et ses gammes de produits pouvant être utilisés comme armes, était profondément nostalgique – doublement si l’on considère à quel point les magasins de CD et de DVD me manquent désespérément, et Willamette en compte quatre.

Le jeu n’est cependant pas sans défauts. Les pop-in sont particulièrement répandus dans la zone extérieure du parc de loisirs, ce qui est décevant. Il y a aussi des textures occasionnelles qui tardent systématiquement à s’affiner, et quelques signes littéraux d’absurdités mises à l’échelle par l’IA (sur une plaque de porte qui nous est ouvertement fermée au visage pendant une première cinématique, rien de moins) me font me demander combien d’yeux humains ont dépassé ces ressources avant d’entrer dans le produit fini.

Cependant, les modifications les plus importantes de Dead Rising Deluxe Remaster concernent les sensations plutôt que l’apparence. Bien que le système de contrôle d’origine soit toujours inclus, je me suis immédiatement habitué aux nouvelles commandes. Je ne pourrais certainement pas revenir en arrière maintenant.

La possibilité de se déplacer tout en visant est un changement considérable. Même si cela permet de vaincre plus facilement certains boss les plus stupides, c’est en grande partie ce qui rend les nouvelles commandes beaucoup moins maladroites. Les mouvements spéciaux ont été déplacés vers des boutons plutôt que de nécessiter une manipulation experte du joystick droit. D’un autre côté, répondre aux appels radio et donner des ordres aux survivants que vous avez en remorque a été déplacé à les appuis sur le stick analogique, ce qui signifie que nous pouvons continuer à nous déplacer dans n’importe quelle direction sans être interrompus. J’ai découvert que je pouvais faire du jogging, me frayer un chemin à travers les zombies, et J’aboie des ordres aux rats-garous débiles que j’avais rassemblés sans perdre une seconde. Le fait que les survivants soient sensiblement plus intelligents que dans l’original est également un avantage. Ils ne sont pas complètement à l’abri des problèmes de recherche de chemin, et les choses commencent à paraître assez bancales lorsqu’ils rassemblent de grands groupes, mais c’est une nette amélioration dans l’ensemble.

La durabilité des armes est désormais illustrée et la navigation est également nettement améliorée. La flèche nébuleuse de l’original a été remplacée par une boussole fonctionnelle et des indicateurs de distance, qui aident à distinguer les emplacements des objectifs à différents étages et à savoir plus clairement quand de nouveaux objectifs sont proches. Il est beaucoup plus facile de voir si un survivant nouvellement remarqué vaut la peine d’être détourné, par exemple, lors de votre voyage actuel de retour vers la salle de sécurité. Combiné au nouveau mécanisme de sauvegarde automatique, c’est un véritable gain de temps. J’ai récupéré des groupes de survivants bien plus importants dans Dead Rising Deluxe Remaster que je n’aurais jamais osé le faire en 2006.

Les temps de chargement constants entre les zones sont certes un peu épuisants en 2024, mais les sauvegardes automatiques qui se déclenchent lors du passage de l’une à l’autre changent la donne. Oui, il est vrai qu’un certain degré de frustration fait partie de l’ADN du Dead Rising original. Il demandait aux joueurs de prendre des décisions difficiles et opportunes, de faire des compromis parfois malheureux et d’improviser lorsque les choses tournaient mal. Cela dit, je pense que le nouveau système de sauvegarde automatique est un juste milieu moderne. Dead Rising Deluxe Remaster est C’est plus facile grâce à cela, mais cela reste une expérience très limitée dans le temps qui exige une quantité considérable de rotation des plaques. Si vous voulez par principe revenir d’un point de sauvegarde à un autre, il y a maintenant 20 emplacements de sauvegarde et vous êtes certainement libre de jouer de cette façon. Personnellement, je suis d’accord avec le défi sans l’ennui.

Centre commercial de démolition

En revanche, certains changements ne fonctionnent pas, notamment certaines parties du doublage réenregistré. C’est une bonne chose que tous les dialogues des survivants et de la radio soient désormais entièrement doublés (même si parfois les bavardages des survivants ressemblent à ceux d’une personne complètement différente de celle à laquelle vous avez parlé au départ). Cependant, certaines des performances de remplacement des personnages principaux sont un peu plus guindées, ce qui ne fait que souligner la maladresse des lignes les plus maladroites du scénario.

En parlant du scénario, il y a aussi quelques changements un peu déroutants à cet égard, mais aucun n’est plus déroutant que l’effacement de l’histoire de Cliff en tant que vétéran de la guerre du Vietnam. Pour rafraîchir la mémoire, Cliff est le « psychopathe » que l’on trouve dans Crislip’s Home Saloon et qui a subi une rupture totale avec la réalité ; les horreurs de l’épidémie de zombies l’ont renvoyé directement à la guerre. S’il y avait une véritable préoccupation ici concernant la banalisation du syndrome de stress post-traumatique chez les vétérans de combat, je la comprendrais, mais Cliff est toujours ouvertement un militaire. On a juste l’impression que quelqu’un ne voulait pas que Cliff traite Frank de « sale communiste ». C’est une censure assez stupide dans un jeu qui a jugé bon de laisser intact, par exemple, son flic extrêmement excité qui prend des otages.

Ce que nous avons dit à propos de Dead Rising Bien que Dead Rising puisse sembler être un jeu simple et sans intérêt au premier abord, il se révèle finalement être une expérience plus profonde. Des tonnes d’extras sont emballés dans les boutiques de Willamette, il y a des power-ups de magazines et des mélanges de boissons spéciaux à préparer, beaucoup de combinaisons de vêtements, d’innombrables photos à prendre et de nombreux PNJ à sauver. Le jeu offre une motivation pour chaque aspect, ce qui fait que chacun vaut la peine d’être poursuivi. C’est un jeu qui reste cohérent malgré tant d’éléments apparemment sans rapport. Le système de sauvegarde signifie que vous allez jouer plusieurs fois aux modes 72 heures et heures supplémentaires, mais au moins en cours de route, vous monterez de niveau, obtiendrez la meilleure fin, décrocherez plus de succès et obtiendrez de meilleurs scores dans les classements Xbox Live. Avec un meilleur système de sauvegarde, des PNJ plus intelligents, une progression de l’histoire plus indulgente et des commandes plus strictes, Dead Rising aurait pu être encore plus amusant qu’il ne l’est déjà. Malgré ces problèmes, après plusieurs essais, il est impossible de nier l’attrait inhérent au massacre des clients zombifiés de Willamette. Si seulement il y avait un mode coopératif. Nous supposons que nous devrons attendre la suite, si Capcom décide d’en faire une. En l’état actuel des choses, Dead Rising est l’un des titres les plus uniques et les plus divertissants de la Xbox 360. – Charles Onyett, 8 août 2006 Note : 8.3

Bien sûr, ce n’est pas vraiment révolutionnaire, mais c’est dommage qu’une chose aussi petite ait été prioritaire sur des choses qui auraient rendu Dead Rising Deluxe Remaster vraiment meilleur. Par exemple, les psychopathes prisonniers dans le Humvee toujours réapparaître après quelques heures. toujours J’ai eu l’impression que c’était une erreur (ou, au minimum, un stratagème bon marché pour attirer les joueurs) et cela n’a aucun sens. Aucun autre psychopathe unique ne réapparaît comme ça.

L’ascenseur qui mène au toit est toujours rempli de zombies. C’était stupide à l’époque, et c’est toujours stupide. L’avoir rempli de zombies occasionnellement serait un choc. En l’état actuel des choses, c’est juste ennuyeux, surtout quand tout ce que vous avez à faire est de vous précipiter et d’interagir de manière excessive pour déclencher l’ascenseur de toute façon. Tant que vos survivants étaient suffisamment proches de l’ascenseur pour commencer, vous aurez tous l’air en sécurité sur le toit vide, quel que soit le nombre de zombies présents dans l’ascenseur. Dead Rising Deluxe Remaster aurait pu être plus efficace que.

Mais bon, peut-être que ce n’était pas possible. Peut-être que certaines de ces erreurs sont trop profondément ancrées dans le gameplay original pour être supprimées sans casser autre chose. Je suppose aussi que ce n’est pas le seul élément qui semble un peu bancal par rapport aux standards contemporains. Nous parlons d’un jeu dans lequel vous devez tirer dans le visage d’une femme avec un fusil de sniper jusqu’à ce qu’elle se calme, ou remplir le corps d’un homme de balles jusqu’à ce qu’il s’enfuie en bonne santé, laissant votre allié totalement handicapé avec le seul tir de toute la fusillade qui semblait compter. Hé, c’est vieux. C’est comme ça qu’on faisait les choses avant.