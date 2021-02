Le casting est certainement impressionnant. Hammer dépeint Jake, un agent infiltré essayant d’attraper les trafiquants de fentanyl, avec des fils séparés mettant en vedette Gary Oldman (actuellement vu dans le bien meilleur « Mank ») comme un universitaire qui fait face à une décision difficile concernant le test d’un analgésique supposé « non addictif » et Evangeline Lilly en tant que maman dont le fils fait une overdose.

Pourtant, tel que construit par le scénariste-réalisateur Nicholas Jarecki (« Arbitrage ») – dans un film présenté comme « inspiré par » la réalité, mais clairement pas redevable à elle – chaque intrigue se joue comme une variation familière d’un thriller qui aurait pu fonctionner sous forme de film complet, mais qui se sent pressé coincé avec les autres.

Le professeur d’Oldman, par exemple, est un candidat peu probable pour devenir dénonciateur, et fait face à une pression pas si subtile d’un dirigeant pharmaceutique (Luke Evans) et de son propre patron d’université (Greg Kinnear), qui ne veulent clairement pas risquer de perdre. tout financement d’entreprise doux.

«Maintenant, vous développez une conscience», se plaint ce dernier.

Claire de Lilly surmonte suffisamment son chagrin pour commencer à enquêter sur ce qui s’est passé – et continuer à se faire justice – tandis que Jake traverse une série de situations tendues alors qu’il tente de maintenir sa couverture tout en attirant les cerveaux internationaux (un connu seulement sous le nom de « Mère ») à l’air libre.

Après un certain nombre de rôles romantiques – y compris « Rebecca » et « Call Me By Your Name » de Netflix – Hammer tire le meilleur parti de ce décor de crime durement mordu, qui intègre également une motivation personnelle (encore une fois, un appareil fatigué) pour son croisade anti-drogue. (L’acteur a récemment abandonné un autre film à venir, citant ce qu’il a décrit dans une déclaration à USA Today comme « de fausses attaques en ligne » contre lui.)

L’examen du bilan douloureux de la crise des opioïdes a été quelque peu écarté, naturellement, pendant la pandémie. Cela promet de changer non seulement avec ce film, mais avec un prochain documentaire de HBO en deux parties, « Le crime du siècle », qui plonge en profondeur dans les origines du problème et la cupidité et la corruption qui l’entourent.

La tragédie associée à de telles histoires pourrait fournir un territoire fertile, en théorie, pour un bon drame sur ce qui a mal tourné et qui est finalement responsable. Ce film pourrait être tourné un jour, mais « Crisis » n’est-ce pas.

« Crisis » débute le 26 février dans certains cinémas et à la demande le 5 mars. Il est noté R.