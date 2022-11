Revue de Black Panther: Wakanda Forever: une histoire tentaculaire d’amour et de perte est un hommage parfait à Chadwick Boseman

Panthère noire : Wakanda pour toujours

(12A) 161 minutes

★★★★☆

ÉVOQUER une suite digne de la Panthère noire révolutionnaire était un travail assez difficile pour le réalisateur Ryan Coogler.

Mais trouver une voie à suivre sans le regretté Chadwick Boseman – l’une des étoiles brillantes de l’univers Avengers de Marvel – semblait une tâche impossible.

© 2022 MERVEILLE.

Wakanda est de retour et a l’air aussi brillant que jamais[/caption]

Heureusement, Coogler a un pedigree pour réussir contre toute attente.

Avec Creed en 2015, il a sorti une franchise Rocky radiée des cordes et l’a transformée en un batteur mondial.

Ici, il réussit un tour encore plus grand. La mort soudaine et choquante de Boseman en 2020 à l’âge de 43 ans seulement aurait pu être un nuage sombre qui a éclipsé Wakanda Forever.

Au lieu de cela, c’est la force motrice derrière une histoire épique d’amour, de perte et de ce que signifie vivre avec la tragédie.

EN SAVOIR PLUS SUR LE FILM DULCIE PEARCE Le barbare est comme des montagnes russes – riez, criez et vous ne voulez pas que ça se termine DULCIE PEARCE Nous avons peut-être atteint le sommet du capot dans ce drame d’époque sur l’auteur Emily Bronte

Nous retournons à Wakanda pour trouver une nation en deuil. L’État africain fictif est plus magnifique que jamais, avec des gratte-ciel futuristes scintillant entre des montagnes vallonnées, mais il est sous le choc de la mort hors écran du roi T’Challa de Boseman, alias. la panthère noire.

Comme on pouvait s’y attendre, il n’a pas fallu longtemps à des superpuissances comme la France et les États-Unis pour se jeter sur la confusion, alors qu’elles tentent de piller la ressource la plus précieuse de Wakanda, le Vibranium.

En plus de cela, il y a une menace croissante assez littérale du royaume océanique de Talokan, dont le chef maussade Namor (Tenoch Huerta) est déterminé à détruire la majeure partie du monde sec.

Hunky Huerta passe la moitié de son temps à sortir de l’océan comme Daniel Craig avec des branchies, mais c’est un méchant d’une complexité rafraîchissante – déchiré par le choix de la guerre ou de la paix.





Ce sont les femmes de Wakanda, cependant, qui volent vraiment la vedette.

Le Shuri de Letitia Wright – anciennement le Q to T’Challa’s Bond – passe sous nos yeux d’un enfant prodige à un leader sage et redoutable. Chaque gros plan de son visage vaut mille mots et elle s’élève sans effort vers son étoile.

Danai Gurira, en tant que chef des forces spéciales Dora Okoye, est toujours à portée de main avec une lance, mais ce sont ses côtelettes comiques qui frappent le plus fort. Angela Bassett est formidable en tant que reine mère en deuil, Ramonda, et Michaela Coel de I May Destroy You apparaît même comme une guerrière rebelle.

Bien que nous soyons heureusement épargnés par une grande partie de la fastidieuse construction de franchises de Marvel, à près de trois heures de temps, il reste encore quelques signes.

Quelques scènes de combat traînent et l’agent de la CIA de Martin Freeman, Everett, apparaît dans une seule mission pour mettre en place le troisième volet.

Wakanda Forever brille le plus lorsqu’il s’éloigne de l’action et tire sur la corde sensible.

En savoir plus sur le soleil Oh mec! I’m A Celeb’s Boy George est le parrain d’une célèbre star de télé-réalité, mais pouvez-vous deviner qui ? TROUVEZ DE BONNES AFFAIRES Un grand supermarché vend une bouteille de Baileys pour 8 £ cette semaine

La partition succulente de Ludwig Göransson – soutenue par des airs de Rihanna et Stormzy – fait une grande partie du gros du travail dans un hommage parfait à Boseman. Dans les rares moments où la musique s’arrête, le silence vous frappe comme un marteau.

C’est un cinéma courageux et puissant qui mérite sa couronne.

© 2022 MERVEILLE.

Angela Bassett offre une performance puissante en tant que reine mère en deuil[/caption]

© 2022 MERVEILLE.

Tenoch Huerta Mejía en tant que méchant Namor[/caption]