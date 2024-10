Revue de Barcelone – Lily Collins et Álvaro Morte partagent une soirée de tapas, de tourments et de succion des orteils | Théâtre

ELa star de mily in Paris, Lily Collins, fait ses débuts sur scène en entrant non pas dans un grenier français – ni même dans un appartement romain – mais dans un appartement de la capitale catalane dans la pièce de Bess Wohl. C’est tout à fait l’entrée. Vêtue d’une combinaison à paillettes avec une ceinture et dépourvue d’un de ses talons hauts, elle incarne la touriste américaine Irene, qui a rencontré Manuel (Álvaro Morte de Money Heist de Netflix) dans un bar à tapas. Le couple entre en trombe par la porte d’entrée, s’embrassant et ricanant, Irène s’arrêtant pour admirer la vue sur la Sagrada Família et essayer ses phrases en espagnol. Bientôt, ils sont sur le comptoir de la cuisine : « Olé !

La pièce commence comme une comédie mousseuse, mais quiconque a vu un autre double de Wohl, Camp Siegfried (au Old Vic en 2021), ne sera pas surpris de rencontrer bientôt des courants plus sombres. Irène est plus jeune et considérablement plus ivre que Manuel, qui a également l’avantage de jouer à domicile. Lorsqu’elle se dirige vers sa salle de bain, il s’assoit calmement, retrousse ses manches et regarde le public.

Mais dans la production de Lynette Linton, ni le suspense ni l’humour ne font mouche, le mélange étant souvent plus gênant que troublant. La plus importante d’une poignée de révélations sur l’intrigue manque d’impact émotionnel et ne met pas tant en lumière les événements antérieurs qu’elle les rend invraisemblables. Compte tenu du talent créatif considérable impliqué, il s’agit d’une affaire curieusement plate, qui semble plus longue que ses 90 minutes sans intervalle, avec peu de sentiment que ces étrangers sont transformés par une expérience partagée. Bien que les performances soient agréables, il est difficile d’investir dans l’un ou l’autre des personnages – tout à l’opposé de la mise en scène étincelante de Linton du film de Benedict Lombe. Manettesqui a immédiatement précédé Barcelone à cette adresse.

Des mondes à part… Lily Collins et Álvaro Morte à Barcelone. Photographie : Marc Brenner

Alors que la conversation du couple oscille entre taquineries et querelles, les gestes aussi : la directrice de l’intimité et du mouvement, Shelley Maxwell, supervise les rencontres physiques qui incluent Morte léchant avec ferveur les pieds de Collins et lui suçant les orteils, ainsi que le couple s’affrontant sur la politique. Manuel s’indigne contre l’exceptionnalisme américain – et jette une ombre sur l’ignorance d’Irène de la culture espagnole (elle se trompe même à plusieurs reprises sur son nom). Il déplore l’invasion de l’Irak menée par les États-Unis et pleure les victimes des attentats à la bombe contre les trains de Madrid en 2004 qui, cinq ans plus tard, le hantent toujours.

Et c’est une sorte d’histoire de maison hantée (menant à un jeu d’ombres superflu vers la fin). Le bâtiment est sur le point d’être démoli, et l’ensemble de couleurs sourdes et de décorations génériques de Frankie Bradshaw reflète l’état de limbes des deux personnages, son anonymat correspondant initialement à l’air énigmatique de Manuel tandis qu’Irène parle à toute vitesse. Son appel ivre à « faire comme si c’était la dernière nuit sur Terre » est réfracté tout au long, alors que Wohl explore les derniers hourras, les adieux poignants et toutes sortes de fins. Il y en a probablement trop qui s’accumulent, et le drame est également affaibli par une surexplication de la signification, par exemple, de Manuel interprétant un air de Gianni Schicchi ou de la symphonie inachevée de la Sagrada Família. Irène entend un discours sur la vie de touriste après que le point ait déjà été fait.

Il y a ici une tentative ambitieuse d’entrelacer la façon dont nous trouvons nos repères dans les histoires familiales et la politique mondiale. Mais cet équilibre, tout comme le ton doux-amer du drame élégiaque de Wohl, reste insaisissable dans une production qui comporte sa propre déception, qui aurait pu être.