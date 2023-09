Revue de A Haunting in Venice : un polar qui n’est pas aussi effrayant qu’il le souhaiterait

Une hantise à Venise

LE nom, l’intrigue, le lieu et la plupart des personnages ont été modifiés dans ce polar basé sur la fête d’Halloween d’Agatha Christie.

Et pourquoi le réalisateur et star Sir Kenneth Branagh a choisi de faire cela n’est pas entièrement un mystère.

Kenneth Branagh dans le rôle d'Hercule Poirot et Tina Fey dans le rôle d'Ariane Oliver

En tant que titre, Hallowe’en Party ressemble à un slasher bon marché.

L’histoire originale n’a pas été bien accueillie par les critiques. Il y avait trop de personnages dans le livre.

Et Venise est certainement un lieu plus propice au cinéma qu’une ville anglaise fictive.

Ce qui a survécu à cette sélection est le grand détective belge Hercule Poirot, joué pour la troisième fois par Branagh, ainsi que la fête d’Halloween elle-même et l’amie de Poirot, auteur de romans policiers, Ariadne Oliver.

Incarner l’actrice comique Tina Fey dans le rôle d’Ariane est le coup de maître de cette production.

Enfin, Branagh a un acolyte sur lequel rebondir sous la forme d’une douce taquinerie Fey, qui livre joyeusement des dénigrements tels que décrire Poirot comme le « numéro deux » du plus grand détective.

Il s’agit d’un bel acte double, capable de changer de ton avec facilité.

Une minute, ils partagent des blagues, la suivante, ils discutent de l’existence de Dieu.

C’est Ariane qui tente Poirot de sortir de sa retraite pour assister à une séance d’Halloween dans un palais délabré de Venise.

Beau double acte

Poirot accepte seulement d’être présent pour prouver que la médium, Joyce Reynolds, est un faux.

Mais il finit par devoir rester pour résoudre un meurtre.

Comme pour les deux précédents films Poirot de Branagh, une grande partie du casting est aléatoire.

Michelle Yeoh, lauréate d’un Oscar, prouve sa classe en tant que mystique glaciale Joyce.

Le jeune Jude Hill du film Belfast de Branagh démontre qu’il est un talent à regarder.

Et l’actrice française Camille Cottin intrigue dans le rôle d’Olga Seminoff.

Mais Jamie Dornan, mannequin devenu acteur, ne parvient pas à convaincre en tant qu’ancien combattant souffrant de syndrome de stress post-traumatique.

Et le reste du casting n’a pas réussi à me convaincre qu’ils craignaient pour leur vie.

En conséquence, ce polar n’est pas aussi effrayant qu’il le souhaiterait.

Mais cela m’a fait deviner l’identité du tueur jusqu’à la grande révélation.

A Haunting In Venice est un voyage agréable, mais qui ne laisse pas beaucoup d’impression.

Subventions roulantes

Cassandre

CASSANDRO n’est pas un biopic sportif typique – et c’est tant mieux.

Basé sur l’histoire vraie du lutteur gay mexicain Saul « Cassandro » Armendariz, Gael Garcia Bernal réalise une performance enchanteresse en tant qu’homme cherchant à se faire accepter à travers le sport qu’il aime depuis son enfance.

PA

Gaël Garcia Bernal dans Cassandro[/caption]

Se déroulant principalement au Texas dans les années 1980, le lutteur à temps partiel commence à concourir sous le pseudonyme d’El Topo (« La Taupe »).

Frustré de devoir perdre chaque rencontre, Saul se tourne vers les femmes de sa vie pour trouver l’inspiration.

Le style ultra-féminin de sa mère célibataire Yocasta devient alors la base de la nouvelle identité de lutte « exotique » de Saul, « Cassandro ».

Et cela lui donne le courage de vivre de manière flamboyante comme lui-même.

Des séquences de combat intimes, équilibrant gros plans et grands angles, capturent à la fois la farce et l’athlétisme qui caractérisent cette forme de lutte.

Pourtant, le réalisateur et co-scénariste Roger Ross Williams fait ressortir une profonde sincérité dans les personnages qui vous permet de rester investi dans le voyage ancré mais émotionnellement percutant de Saul.

Hanna Flint

Coureurs de rallye sur route

Au fur et à mesure des câpres animées, Rally Road Racers est une offre assez banale.

Zhi (exprimé par Jimmy O. Yang) est un primate lent et aux yeux écarquillés de la famille des loris.

Pennsylvanie

Zhi, exprimé par Jimmy O. Yang, dans Rally Road Racers

Inspiré par son héros d’enfance Archie Vainglorious (John Cleese) – un riche crapaud doté d’un talent pour la méchanceté – il souhaite troquer son village amoureux du Tai Chi contre le royaume trépidant de la conduite de rallye.

Zhi finit par parier sur Archie qu’il remportera le rallye de la route de la soie de 200 milles, et le film continue de suivre ses mésaventures perfides à travers la Chine.

Il y a beaucoup de stéréotypes étrangers et d’accents douteux, avec Zhi américanisé et son compatriote lent Loris Shelby (Chloe Bennet) jouant le héros/amoureux plus conventionnel.

Le plus grand divertissement vient du chic antagoniste de Cleese, intitulé, ainsi que de ses grenouilles jetables ressemblant à des serviteurs.

Du point de vue de l’animation, il y a une séquence de course amusante reproduisant la vidéo Take On Me d’A-ha mais, pour la plupart, les paysages sont ennuyeux et sans vie.

Il y a aussi quelques gags visuels amusants.

Mais étant donné le calibre des films d’animation actuels, Rally Road Racers n’est même pas proche de la pole position.

Hanna Flint