Oui, 2020 a été une année douloureuse, mais à travers tout cela, la culture pop nous a soutenus. Des émissions de télévision qui nous tenaient compagnie aux chansons qui nous gardaient sains d’esprit en passant par les tendances des médias sociaux qui nous faisaient rire et les célébrités qui nous faisaient deviner, c’est le monde du divertissement aux multiples facettes qui nous a fait avancer même dans les plus sombres. de jours. Et nous savons que vous ressentez la même chose.

Avant de lancer cette année sur le trottoir, E! News veut vous entendre, cher lecteur. Quels ont été les moments que vous ne pouviez pas arrêter d’être obsédés cette année? La nouvelle qui a égayé même la plus monotone des semaines? Jusqu’à la fin du mois de décembre, nous vous invitons à faire entendre votre voix en votant pour les choses qui comptaient le plus. (Au pays des célébrités, c’est-à-dire.) Envoyons 2020 avec style – et ne regardons jamais en arrière.

Nous sommes arrivés à la fin. Pour notre dernier volet de notre série 2020 in Review, nous terminons les choses avec une ventilation de tout ce qui concerne la musique. Après tout, il est juste que nous vous laissions peser maintenant que nous avons nommé nos 20 meilleures chansons de 2020.

Dans un monde où les concerts et les boîtes de nuit n’existaient que dans nos rêves, nous avons tous consommé la musique un peu différemment cette année. Mais cela ne veut pas dire que notre artiste préféré ne nous a laissé rien à chanter. Et au cours de cinq sondages finaux, c’est exactement ce que vous pourrez faire. Écoutez-vous toujours Taylor Swiftde folklore en boucle, vous cherchez plus d’oeufs de Pâques dans ses paroles? Ou est Le weekendest criminellement négligée par les Grammys Après des heures plus votre tasse de thé à ne pas manquer?