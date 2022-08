Revue ‘Day Shift’: Stakes Out

Série de séquences d’action baroques enfilées sur deux fils de maïs et de clichés, la comédie vampirique “Day Shift” démarre au galop et continue d’avancer. Et le mouvement est tout dans ce câlin de Netflix – Le premier long métrage de JJ Perry en tant que réalisateur après plus de trois décennies de cascades – ces scènes d’action monopolisent l’attention des cinéastes et une grande partie de leur imagination. Jamie Foxx est peut-être en tête d’affiche, mais juste à côté de lui se trouvent les contorsionnistes professionnels dont les mouvements époustouflants sont plus souvent vus dans les salles d’exposition de Las Vegas que sur les écrans de cinéma.

Même ainsi, Foxx, comme vous vous en doutez, a ceci. En tant que Bud Jablonski, un nettoyeur de piscine et chasseur de vampires à court d’argent, l’acteur dégage une compétence de col bleu au milieu d’une bouffonnerie croissante. Bud a une femme exaspérée et exaspérée et une jeune fille chérie qui a besoin de soins dentaires coûteux et de frais de scolarité. Pour payer les deux, il doit rejoindre le syndicat qui l’a expulsé pour ses pratiques de chasse peu orthodoxes. Garanti par son ami Big John (Snoop Dogg), un tueur de femmes cool au chapeau de cow-boy, Bud promet au patron du syndicat lésé qu’il se comportera bien. Euh-hein.