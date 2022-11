Revue d’art : L’île fantastique d’Edward Hopper au Whitney

“Edward Hopper’s New York”, la dernière plongée du Whitney dans ses vastes collections Hopper, sonne d’abord comme le musée en roue libre sur son héros local. Voici l’occasion de présenter des œuvres comme “Early Sunday Morning”, qui fait une Anytown bien rangée de maisons en rangée le long de la Septième Avenue. Mais concentrez-vous plutôt sur cette apostrophe dans le titre : c’est le New York de Hopper, l’accent est mis sur le possessif, et malgré tous ses tarifs qui plaisent à la foule, il s’agit d’un spectacle plus difficile sur sa domination sur la ville.

Dans des peintures que nous connaissons bien et beaucoup que nous ne connaissons pas, ainsi que des œuvres éclairantes sur papier et des écrits, l’artiste longtemps décrit comme un réaliste est redéfini comme l’architecte de sa propre métropole imaginaire personnelle. Il se passe presque entièrement de la vie dans la rue et de la circulation, ignore les gratte-ciel et le pont de Brooklyn, et insère des bâtiments imaginaires là où cela lui convient ; il regarde des appartements privés depuis des trains surélevés et surveille son propre quartier depuis les toits. Il transforme des bureaux, des restaurants et des salles de cinéma en scènes pour un ou deux acteurs seulement. Il peint des fenêtres et des devantures de magasins sans verre, comme s’il pouvait simplement atteindre et toucher les gens et les choses à l’intérieur.

Dans une section éclairante de l’exposition, Hopper s’emmêle même avec le tristement célèbre urbaniste Robert Moses à propos de la transformation de Washington Square Park. Pendant la majeure partie de sa vie et de sa carrière, Hopper a vécu au 3 Washington Square North, et à en juger par sa correspondance avec Moses et d’autres, il semble avoir considéré le parc comme sa propre arrière-cour. Il a d’abord écrit une lettre lésée à Moses en 1936 s’opposant à l’état des pelouses et aux clôtures qui bloquaient la verdure du parc; plus tard, craignant d’être expulsé par une université de New York en expansion, il lui a envoyé une deuxième missive plus urgente et a reçu une réponse condescendante suggérant qu’il fasse part de ses préoccupations au chancelier de l’école.