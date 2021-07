Pendant ses dernières heures avant l’expiration de la Terre, Liza (Zoe Lister-Jones) erre à Los Angeles, rendant visite à sa famille, ses amis et ses amants à la recherche d’une résolution spirituelle. Dans une tournure métaphysique, la Liza adulte est accompagnée de la manifestation de son moi plus jeune (Cailee Spaeny).

Parmi les vedettes de la distribution profonde du film, il y a Helen Hunt en tant que mère de Liza, qui propose un monologue sincère sur le fait de ne pas être destiné à la parentalité. Liza et son ancienne meilleure amie, interprétées par Olivia Wilde, démontrent leur lien psychique à travers un dialogue complexe et rythmé qui se chevauche. Logan Marshall-Green, en tant qu’homme qui s’est enfui, regorge de romantisme sombre.

Les scénaristes et réalisateurs du film, Lister-Jones et Daryl Wein, veillent à ce que chaque réconciliation ait un arc qui va de la confrontation à l’explication en passant par la résolution, et ils veillent également à ce que chaque scène soit indépendante. Le film se joue comme une série de sketchs parfaitement agréables enchaînés, une excuse pour les acteurs vétérans de mâcher un dialogue ludique. Liza tente de boucler les bouts de sa vie en une journée, et s’il semble qu’elle réussisse plutôt économiquement, l’écriture, toujours intelligente, construit une explication de la brise du film. Les personnages ignorent l’importance de leurs révélations – ce n’est que la fin du monde.

Comment ça finit

Classé R pour le langage et les références à la drogue et au sexe. Durée : 1 heure 22 minutes. En salles et disponible à la location ou à l’achat sur Apple TV, FandangoMaintenant et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante.