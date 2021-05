Revue «  Citizen Penn  »: un portrait de Sean Penn en tant qu’avocat

Le travail de Sean Penn en Haïti après son tremblement de terre dévastateur de 2011 se poursuit à ce jour. Et ce nouveau documentaire «Citizen Penn» est une chronique révélatrice et engageante de l’activisme de l’acteur.

L’exercice ultérieur de Hardy dans l’appréciation de Penn, se concentrant sur l’activisme philanthropique extraordinaire et toujours en cours de Penn en Haïti, accepte ce défi et le surmonte.

S’adressant à Hardy pour ce film, Penn révèle, entre autres, sa conscience aiguë de l’interview comme mode de performance. Vêtu d’un jean et d’une chemise en jean, une cigarette American Spirit presque omniprésente dans sa main, l’acteur souvent combatif adopte un air amical et semble franc, engageant et sans surveillance. Il parle de perdre du temps dans la vie nocturne à la suite d’un divorce et d’être galvanisé par la couverture télévisée du tremblement de terre de 2011.

Après avoir demandé à un ami médecin ce dont il avait besoin et avoir reçu «350 000 flacons de morphine», Penn les a obtenus. Du président vénézuélien qui divise, Hugo Chavez, comme ça arrive. Après avoir rassemblé une force de volontaires, Penn est allé en Haïti et a été de plus en plus étonné de voir à quel point il était dévasté.

L’acteur et cinéaste est la «star» ici, oui, mais Hardy dresse également le portrait d’Haïtiens et de quelques expatriés dans le domaine médical qui ont été déplacés pour retourner au pays. Leur engagement et leur perspicacité remplissent la chronique. Ces jours-ci, le pays insulaire est de plus en plus frappé par les ouragans. Et Penn reste un défenseur féroce et apprécié de sa cause.

Citoyen Penn

Non classé. Durée: 1 heure 33 minutes. Regardez sur Discovery +.