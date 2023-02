Revue ‘Cinema Sabaya’ : Conversations et compassion dans une petite ville d’Israël

“Cinema Sabaya”, le long métrage international d’Israël pour les Oscars de cette année (bien que non nominé), ressemble et se sent comme un documentaire sur les coulisses. Ce n’est pas le cas – les acteurs ne jouent pas eux-mêmes et le drame est scénarisé. Mais le film réside dans la frontière poreuse entre la fiction et la réalité, montant une sorte de pièce de chambre qui n’est pas sans rappeler « Women Talking », mais enrichie par un flair naturaliste qui évite le didactisme.

Dana Ivgy joue Rona, une cinéaste de Tel-Aviv qui dirige un atelier vidéo pour les femmes arabes et juives dans une petite ville du nord d’Israël. La réalisatrice du film, Orit Fouks Rotem, s’est inspirée de la participation de sa mère à un cours similaire ; elle a ensuite organisé des séances pour d’autres femmes, qui – avec les témoignages des acteurs – informent son interprétation fictive. Dans “Cinema Sabaya”, chaque membre reçoit un appareil portatif pour effectuer des tâches qui impliquent de capturer des moments de leur vie au-delà de la salle de classe. Mais s’utiliser comme l’eau du moulin pour leur formation, c’est aussi se révéler – leurs luttes avec la tradition, la sexualité, la domesticité – tandis que leurs devoirs sont souvent gonflés sur grand écran et partagés avec les autres.