Revue “Cinéastes pour l’accusation”: Exposer les atrocités du Troisième Reich

Après la défaite militaire de l’Allemagne nazie en 1945, les preuves de ses crimes devaient encore être systématiquement rassemblées pour le tribunal des crimes de guerre de Nuremberg. Le documentaire méthodique de Jean-Christophe Klotz « Filmmakers for the Prosecution » retrace les pas de deux membres du Bureau des services stratégiques chargés de cette énorme responsabilité : Stuart Schulberg (plus tard producteur de télévision) et son frère, Budd (qui a poursuivi sa propre carrière à Hollywood).

Une partie du film raconte les difficultés rencontrées pour documenter le Troisième Reich au lendemain de la guerre et le défi de retrouver les archives nazies avant qu’elles ne puissent être détruites. Les lettres nerveuses de Stuart Schulberg à son domicile expriment la difficulté d’achever le projet à temps pour les procès, qui visaient à damner les nazis avec leur propre imagerie. A ce point, le film de Klotz (qui a l’allure d’un support pédagogique) appartient largement à la catégorie documentaire d’aventure archivistique, avec des récits de voyages dans une mine de sel et des rencontres avec la réalisatrice Leni Riefenstahl et un fan soviétique de haut rang de John Ford. .