Le tollé suscité par les enfants transgenres dans le sport se manifeste par un sujet de discussion conservateur et par des vagues de projets de loi discriminatoires de la part des législateurs républicains. Mais plutôt que de déconstruire la politique, l’histoire ou les paramètres de cette fureur, « Changing the Game » se rapproche de Mack, Sarah et Andraya. Nous voyons à quel point l’intimidation et l’attention médiatique démesurée rongent ces adolescents, qui font face aux yeux du public avec un courage incroyable.

En suivant ses sujets, le documentaire adopte une approche conventionnelle et contrôlée. Le réalisateur Michael Barnett entrecoupe des interviews avec des images de compétition, des montages d’entraînement et des plans d’action au ralenti. Tout au long, une partition synthétisée insiste sur une ambiance motivante.

Un argument fréquent de la droite est que les athlètes transgenres rendent le sport injuste. La meilleure et la plus difficile des lignes directrices du documentaire montre où cette affirmation est insuffisante – en particulier comment, pour les jeunes athlètes, la confiance en soi est plus importante que les victoires et les défaites. « Changing the Game » aurait pu aller plus loin, en analysant à quel point l’équité dans le sport est un mythe pour commencer. Mais le film n’est pas intéressé par la réécriture des règles ; il nous présenterait plutôt aux braves jeunes qui le sont.

Changer la donne

Non classé. Durée : 1 heure 28 minutes. Regardez sur Hulu.