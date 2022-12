Revue ‘Broker’: Il faut un village pour vendre un enfant

Par une nuit pluvieuse dans la ville sud-coréenne de Busan, une jeune femme laisse son fils en bas âge devant une église, près – mais pas à l’intérieur – de la «boîte à bébé» qui est là pour récupérer les enfants abandonnés. Deux policiers ont jalonné l’église, et l’un d’eux place l’enfant dans la boîte, où il est retrouvé par des trafiquants qui envisagent de le vendre sur le marché illégal de l’adoption. Cette situation triste et laide, imprégnée de cupidité et de désespoir, est la prémisse de “Broker”, un film doux et charmant du réalisateur japonais Hirokazu Kore-Eda. Kore-Eda, qui a remporté le premier prix à Cannes en 2018 pour “Shoplifters”, apporte une douce humanité et un enjouement chaleureux à des histoires qui pourraient autrement être insupportablement sombres. Ses personnages, qui vivent souvent en marge de la société moderne, trouvent la tendresse et la camaraderie dans des circonstances difficiles. Sans optimisme exagéré ni sentimentalité manifeste, il découvre une dose d’espoir au milieu de la cruauté et du malheur. Le bébé, dont le nom est Woo-sung, atterrit sous la garde temporaire de Sang-hyeon (Song Kang Ho) et Dong-soo (Gang Dong-won). Ce ne sont pas vraiment des méchants, encore moins des cerveaux criminels. Dong-soo, qui a grandi dans un orphelinat, travaille à temps partiel dans l’église. Sang-hyeon, qui a passé du temps en prison et doit de l’argent à des usuriers, exploite une entreprise de blanchisserie en difficulté. Lorsque la mère de Woo-sung, So-young (Lee Ji-eun), les traque avec des doutes, ils insistent sur leurs bonnes intentions. “Pensez à nous comme des Cupidons” unissant les enfants à des parents aimants, dit Sang-hyeon, ou peut-être des “cigognes jumelles” livrant des paquets de joie tant attendus. Moyennant des frais, bien sûr, mais ils sont prêts à faire participer So-young à l’action.

“Broker”, le premier film de Kore-Eda tourné en dehors du Japon, est en partie un road movie, serpentant à travers les villes et villages de Corée du Sud alors que les vendeurs de bébés et leur nouveau partenaire recherchent des parents appropriés pour Woo-sung. Ils sont poursuivis par ces policiers – joués avec impassible salé par Bae Doona et Lee Joo-young – qui sont comme les stars de leur propre photo de copain-flic, soulageant l’ennui de longues heures dans leur voiture banalisée avec des plaisanteries lasses et des collations sans arrêt .