Revue ‘Britney vs Spears’: quand l’intervention est le problème

« Britney vs Spears » établit rapidement l’ampleur de la portée de l’interprète avec des images de concerts bondés et de fans ravis (tant d’adolescentes hurlantes), et des extraits de ses clips, y compris celui qui l’a mise sur la carte : « … Bébé encore une fois ” (1998), dans lequel elle apparaît célèbre en tenue d’écolière.

Si vous avez réussi à ignorer l’histoire de la tutelle et du mouvement de solidarité #freebritney, le documentaire de la réalisatrice Erin Lee Carr peut servir d’amorce opportune mais vexante. La tutelle, un arrangement juridique qui donnait au père de la star et à d’autres une sorte de tutelle absolue sur elle – a été mise en place il y a 13 ans. À l’époque, c’était temporaire. Le phénomène de la musique pop a maintenant 39 ans. En été, la bataille sur la situation a atteint la vitesse de distorsion.

S’appuyant sur de nombreuses séquences de ramassage – certaines provenant de la couverture médiatique, d’autres apparemment de paparazzi traqués – « Britney vs Spears » peut être vertigineux et consternant. Le plus souvent, le documentaire fournit un bon exemple de ce que cela doit être d’être une célébrité entourée d’intimes dont les agendas semblent au mieux obscurs. Tout au long, le spectateur doit tenir compte d’une bonne dose de suspicion. Quelles déclarations sont exactes ? Lesquels sont biaisés ? Quand sont-ils tous les deux ? Pourquoi cette personne a-t-elle accepté un entretien ?

Parmi ceux qui parlent au nom de Spears, mais qui ont également leur propre relation avec sa renommée et sa richesse, il y a son ancien manager et ami Sam Lutfi, qui a une cote élevée sur l’échelle des ick, et un ex-petit ami Adnan Ghalib, qui a rencontré Spears quand il faisait partie de la meute de paparazzi qui la poursuivaient. Même le superfan Jordan Miller, qui a aidé à lancer le mouvement #freebritney, semble un peu trop excité pour sa renommée adjacente.

Une exception bienvenue pour les personnes interrogées iffier est Tony Chicotel, avocat et expert en droits de soins de longue durée et en droit californien. Les cinéastes font appel à lui pour les aider à naviguer dans les tenants et les aboutissants de la tutelle. Tout comme la tutelle, le rôle de conservateur nommé par le tribunal existe pour protéger les personnes qui ne sont pas capables – physiquement, mentalement – ​​de prendre des décisions. (La comédie récente « Je me soucie beaucoup » fait un jeu sombre du potentiel d’abus, avec Rosamund Pike jouant un conservateur nommé par le tribunal qui s’en prenait aux personnes âgées.)

La journaliste Jenny Eliscu, qui a écrit sur Spears pour Rolling Stone, joue un rôle important dans le film (elle est productrice exécutive). En 2020, les réalisateurs du film ont reçu une multitude de documents divulgués sur la tutelle. Dans un dispositif de cadrage qui essaie un peu trop fort de mettre une certaine distance entre « Britney vs Spears » et une couverture de célébrités plus exploitante, Eliscu et le réalisateur sont assis devant ces documents, un Woodward et un Bernstein pour un âge Instagram. (En février, « Framing Britney Spears », un documentaire produit par le New York Times est sorti, que je n’ai pas vu. Il en va de même pour un suivi, « Controlling Britney Spears. »)

À son honneur, Carr est transparent sur ses sympathies. Au début, la caméra parcourt la chambre d’une fille, se concentrant sur une boombox rose. La réalisatrice avoue en voix off qu’à 10 ans, elle était obsédée par Spears et « … Baby One More Time ». À tel point que son père, David Carr, a demandé: « Pourquoi écoutez-vous cette chanson encore et encore? » Plus tard dans le film, Eliscu fond en larmes en racontant l’histoire de la dissimulation d’un document juridique à Spears dans un hôtel.