« Breaking Boundaries: The Science of Our Planet » est un documentaire sur la fin du monde. Il se concentre sur neuf seuils planétaires, décrits par le scientifique suédois et professeur de sciences de l’environnement Johan Rockstrom, qui, s’ils sont dépassés, la vie sur Terre ne sera plus durable. Raconté par Sir David Attenborough, la voix éternelle du doc ​​britannique sur la nature, « Breaking Boundaries » regorge de sombres perspectives scientifiques et de mises en garde urgentes, mais son style semble pointilleux et élaboré – comme si la fin du monde n’était pas assez dramatique. Il est difficile de se concentrer sur la composition des terres et la disparition de la biodiversité au milieu du barrage d’effets visuels bizarres et de musique histrionique.