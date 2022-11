Revue Bosch Tassimo Finesse – Conseiller technique

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Temps de chauffe court

Faible encombrement sur le comptoir

Pas d’éclaboussures Les inconvénients Chargement manuel et mise au rebut

Petit réservoir de 0,7l

Conception fonctionnelle Notre avis La Tassimo Finesse est une machine à café à dosettes compacte et soignée qui délivre rapidement une tasse de café fort. Les T Discs Tassimo proposent une large gamme de boissons au café nature et lactées, de chocolats chauds et de thés de marque.

Prix ​​lors de l’examen

Non disponible aux États-Unis

Simple et facile à utiliser, la Bosch Tassimo Finesse est une machine à café compacte qui délivre efficacement un café chaud en dosettes de la manière la plus simple possible.

Conception de machine à café

Réservoir de 0,7 litre

Cinq options de couleur

Forme compacte : 34x12x23cm

Côté style, Bosch a préféré la fonction à la forme. Nous avons testé le modèle noir de jais et avons trouvé une modeste machine noire mate avec un réservoir d’eau coulissant transparent de 0,7 litre à l’arrière, un nœud de dosette rabattable à l’avant au-dessus du bac d’égouttage et un gros bouton brillant à l’avant droit .

La Finesse se décline en cinq coloris : noir de jais, crème, rouge éclatant, blanc neige et bleu lupin. Les modèles blanc et rouge arborent toujours une coque noire, mais les modèles crème et bleu sont bicolores. Si vous recherchez une machine à dosettes avec un peu plus de style, vous voudrez peut-être consulter ces modèles de couleurs. Le Finesse en crème a une ambiance rétro du début des années 90, que nous avons trouvée plutôt séduisante.

Avec seulement 2,75 kg, c’est l’une des machines à dosettes les plus légères que nous ayons testées. Avec des dimensions de 34 cm de profondeur sur 12 cm de largeur et 23 cm de hauteur, il semblerait que Bosch ait conçu cette machine à dosettes pour les foyers où l’espace est limité.

Le revers de la médaille est le petit réservoir d’eau, qui ne fait qu’environ trois tasses de café de 250 ml avant de devoir remplir, donc si cela pose un problème, vous aurez besoin d’une machine plus grande. Cela dit, le réservoir est facile à retirer et à remettre en place après le remplissage ; il n’est pas nécessaire de jouer avec des leviers ou d’équilibrer le réservoir sur une base pivotante.

Alex Greenwood / Fonderie

Le cordon mesure 70 cm de long, ce qui vous donne une certaine marge de manœuvre, et la machine est livrée avec la garantie et le manuel d’utilisation imprimés sur du papier recyclé. Le manuel comporte des instructions de pictogramme pour le fonctionnement. Évidemment, c’est une aubaine si vous avez acheté la machine pour quelqu’un qui a des difficultés avec l’anglais textuel, ou qui est en train d’apprendre l’anglais et qui a besoin de doses régulières de café pour l’aider dans ses études.

Configuration et performances

Distribue dans des tailles de tasses à café

Lecteur de code-barres pour le brassage automatique

Option rehaussement de saveur

Comme avec la plupart des machines à café, vous devez exécuter un cycle de nettoyage initial avec la Finesse. Vous déballez la machine, la branchez, remplissez le réservoir, placez une tasse de 250 ml sur le plateau d’égouttement sous le bec et placez le couvercle orange fourni dans le plateau à dosettes. Vous trouverez le couvercle orange dans la fente sur le côté gauche du bas de la machine.

Ensuite, il vous suffit d’appuyer sur le bouton. Le Finesse vibrera pendant quelques secondes et de l’eau chaude et propre commencera à couler dans la machine. Vous n’avez pas besoin de planer pour appuyer sur le bouton pour arrêter le flux ; le Finesse arrêtera de distribuer de l’eau avant que votre tasse de 250 ml ne soit pleine. Jetez cette eau chaude.

Exécutez ce cycle trois fois au total. À la fin de ce processus, la majeure partie du réservoir d’eau sera vide, il vous suffit donc de remplir le réservoir et vous êtes prêt à préparer votre premier café à dosettes.

La simplicité est le nom du jeu avec Finesse. Relevez le haut de la station d’accueil pour dosettes, insérez votre T Disc, cliquez sur le haut de la station d’accueil pour dosettes, placez une tasse sous le bec verseur et appuyez sur le bouton. La machine lira le code-barres sur la dosette et distribuera la bonne quantité d’eau chaude à travers la dosette avant de s’arrêter automatiquement.

Pour notre premier test, nous avons utilisé une dosette Kenco 100% colombienne et avons trouvé la Finesse distribuée rapidement, avec pratiquement aucun temps de chauffe, et a donné un café avec une couleur riche et profonde et une crème subtile. Pour une machine à dosettes, c’était un bon résultat, et nous avons été impressionnés. Nous avons également remarqué qu’il n’y avait pas d’éclaboussures ou de crépitements surround.

Notre deuxième test a utilisé une dosette L’OR Espresso Fortissimo. Encore une fois, la distribution a été rapide et facile, et le café résultant agréable et riche.

Alex Greenwood / Fonderie

Le Finesse dispose également d’une fonction “Intensity Boost”, qui injecte à votre boisson une saveur plus concentrée, qu’il s’agisse d’un expresso, d’un latte, d’un chocolat chaud ou d’un cappuccino. Il vous suffit d’appuyer sur le bouton pendant trois secondes et vous obtenez automatiquement un goût plus intense. Nous l’avons essayé; nous avons trouvé que cela fonctionnait.

Au niveau du bac d’égouttement, il y a deux positions : une pour une tasse de 250 ml et une autre 5 cm plus haut pour une tasse à expresso ou à cappuccino. Pour une tasse à latte, vous devrez retirer entièrement le bac d’égouttement, mais il convient de noter qu’il s’agit en effet d’une machine à dosettes compacte capable de se distribuer dans une grande tasse à latte conventionnelle en premier lieu. La plupart des machines à café compactes ne disposent pas de cette fonctionnalité, tout comme la plupart des machines de barista que nous avons testées.

Alex Greenwood / Fonderie

Comment le Tassimo Finesse prépare-t-il un café au lait ?

Le système Tassimo T Disc fonctionne de la même manière que les dosettes Nescafé Dolce Gusto. Pour les cafés au lait, il y a un processus en deux étapes : distribution à travers la dosette de lait puis à travers la dosette de café associée. Nous avons constaté que le Finesse offrait une base de lait chaud pour le Costa Caramel Latte avec une floraison décente de mousse légère et aérée, tout à fait remarquable pour une machine sans fonction de moussage mécanique.

Gamme Tassimo T Disc

Comme pour toutes les machines à café à dosettes, c’est la gamme de dosettes qui compte vraiment. Avec le Finesse, c’est la gamme Tassimo T Disc qui comprend Jacobs, Costa, L’Or et Kenco, avec un chocolat chaud de Cadburys et Milka, et une gamme de thé Tassimo de Chai Latte et Green Tea & Mint. Il existe également quatre options décaféinées de Kenco, Marcilla, L’Or et Cafe HAG, ainsi qu’une gamme de dosettes de spécialité, telles que la crème brûlée au lait et le chocolat chaud au caramel salé.

Ils coûtent environ 4,50 £ à 5,50 £ pour 16 dosettes, bien que les chocolats chauds et les boissons en édition limitée soient plus chers : le café et les chocolats chauds de toutes sortes coûtent entre 28 et 37 pence par tasse.

Prix ​​et disponibilité

La Finesse n’est pas disponible aux États-Unis. Au Royaume-Uni, il a un RRP de 119 £, qui est son prix sur le site Web de Bosch. Cependant, nous pensons que c’est trop cher à payer. Au moment d’écrire ces lignes, vous pouvez l’acheter en vente chez Tassimo pour 39,99 £, et nous pensons que c’est ce que vaut la Finesse — c’est un prix similaire aux machines Nescafe Dolce Gusto, qui sont un produit comparable.

Pour un rapport qualité-prix encore meilleur, Tassimo propose une remise groupée dans laquelle vous pouvez obtenir la machine Finesse et cinq packs de dosettes T Disc, pour 49,99 £.

Verdict

La Finesse fait ce qu’elle est censée faire, et elle le fait bien. Compte tenu de la nature compacte de l’appareil et de la simplicité de fonctionnement, nous devons dire que nous avons vraiment eu du mal à trouver quoi que ce soit de négatif à dire à ce sujet. C’est soigné, c’est facile à utiliser, c’est facile à remplir, vous ne pouvez pas vraiment gâcher quoi que ce soit. En noir, ce n’est pas la plus belle machine du monde, mais achetez-la dans l’un des autres coloris et elle aura un peu plus de personnalité.

Pour plus d’options de machines à café à capsules et pour voir comment le Tassimo Finesse se mesure, jetez un œil à notre tour d’horizon des meilleures machines à café à dosettes que nous avons testées.