Revue ‘Bord of the World’: L’homme qui a accepté d’être roi

« Ici, je suis un étranger, même pour moi-même », entonne Brooke en voix off peu de temps après avoir atterri sur une plage de Bornéo en 1839. (La narration herzogienne feutrée est un irritant régulier.) Ayant fui une carrière militaire et une vie personnelle désordonnée à l’époque victorienne En Angleterre, Brooke est déçu par le colonialisme, se présentant comme un observateur de la Royal Geographical Society. Il passera les prochaines années à combattre les pirates, à apaiser les princes rivaux et à réprimer une rébellion tribale. Le simple fait d’observer, apparemment, n’était pas le frisson auquel il s’attendait.

Pour jouer le L’aventurier britannique Sir James Brooke dans « Edge of the World », Jonathan Rhys Meyers serre la mâchoire et fixe son regard sur la moyenne distance. La performance – raide, distante, magnifiquement arrogante – est étrange; mais, étant donné les hurleurs de dialogue que Rhys Meyers est obligé de prononcer, cela fonctionne aussi en quelque sorte.

« Nous n’avons pas notre place ici ! » prévient son ami Arthur (Dominic Monaghan). (Un fait qui, pour être juste, a rarement dérangé les Britanniques.) Mais Brooke – dont l’homosexualité probable est taquinée, puis catégoriquement rejetée – est trop occupée à courtiser une mariée et à profiter de son statut élevé pour répondre aux préoccupations d’Arthur.

Sérieusement réalisé par Michael Haussman à partir du scénario impressionnant de Rob Allyn, « Edge of the World » comble ses lacunes narratives avec du maïs et des clichés. (Il est possible que les deux hommes aient fait une overdose sur « Apocalypse Now ».) Dans la scène la plus crédible, un capitaine de bateau à vapeur (Ralph Ineson) se moque des appels de Brooke à l’aide à la lutte contre les pirates tout en se plongeant dans un anglais complet. Le capitaine veut les richesses du pays pour la Couronne et, contrairement à Brooke, il sait que ce n’est qu’une question de temps.

Le bout du monde

Non classé. En anglais, malais, dayak, cantonais et arabe, avec sous-titres. Durée : 1 heure 44 minutes. Disponible à la location ou à l’achat sur jeu de Google, FandangoMaintenant et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante.