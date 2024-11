Les bombardements aériens incessants des nazis sur Londres pendant la Seconde Guerre mondiale ont détruit la ville tout en rassemblant ses habitants – physiquement, par nécessité, dans des abris et des retraites, mais aussi psychologiquement et spirituellement, comme motivation pour montrer sa détermination en temps de guerre. .

Aujourd’hui, nous le connaissons comme l’état d’esprit anglais « rester calme et continuer », dans lequel le réalisateur John Boorman a trouvé de manière mémorable la comédie nationale pour son film de 1987 sur cette époque, « Hope and Glory ». Mais dans le « Blitz » musclé et sincère de son compatriote britannique Steve McQueen, son dernier récit au cœur d’un incident historique, la vie sous la menace d’anéantissement palpite un peu plus fort que cette phrase bien-aimée ne le suggère. Vous pourriez faire la fête un peu plus chaleureusement, défendre un peu plus farouchement ce en quoi vous croyez et, si vous êtes un garçon séparé de sa mère, courir à nouveau vers le danger pour vous sentir vraiment en sécurité.

La sécurité elle-même est un concept relatif pour un enfant biracial dont la mère est blanche et célibataire, vivant dans une nation à l’esprit colonial, pas connue pour l’harmonie de ses couleurs. McQueen a donné à cette réalité une portée anthropologique dans « Small Axe », la série de 2020 sur les expériences de sa communauté antillaise dans le Londres des années 70. Dans « Blitz », cette tension transparaît à travers le point de vue d’un enfant au visage doux pendant une période tragique.

Alors que le film s’ouvre, une nouvelle vague de dévastation nocturne met les pompiers volontaires aux prises avec une lance à incendie frétillante et incontrôlable, le genre d’image frappante (parmi tant d’autres) qui vous plonge directement dans l’impuissance et le chaos. Pendant ce temps, les habitants de l’East End en quête d’un abri exigent que leur station de métro fermée soit ouverte et, après quelques cris, obtiennent ce qu’ils veulent – ​​un indice de ce qui est possible lorsque les gens ressentent un objectif commun. Et pourtant, la terreur est suffisante pour que Rita (Saoirse Ronan), une ouvrière des munitions, soit convaincue par son père aimant et pratique (Paul Weller) de renvoyer George, 9 ans (le nouveau venu Elliott Heffernan), dans le cadre de l’évacuation massive de les enfants à la campagne.

George, se sentant abandonné et pas d’humeur à endurer davantage d’intimidation raciste, saute du train et entame une odyssée de retour à Londres – à l’insu de sa mère – qui donne à McQueen l’occasion de semer une aventure d’enfance dans un portrait épisodique d’une ville assiégée. un endroit où les meilleurs et les pires instincts de survie des gens sont visibles. C’est également là que l’amour parental à travers des chronologies parallèles porte une force magnétique indéniable.

Cette approche narrative schématique présente des avantages et des inconvénients. Quand vous voulez un personnage plus formidable – par exemple, le gardien des raids aériens d’origine nigériane (un irrésistible Benjamin Clementine) qui prend George sous son aile et intervient de manière significative lorsque les citoyens deviennent intolérants – les petites poches de l’humanité embellissent la mosaïque globale. Mais quand les choses ne fonctionnent pas, comme lorsque George tombe dans une bande de charognards de sites de bombes dirigée par Stephen Graham et Kathy Burke effrayants, « Blitz » peut sembler faux-Dickensien.

Bien sûr, chaque aperçu du chemin semble prédéterminé, même si la plus grande force de la jeune star réside dans la façon dont ses yeux vigilants ne trahissent souvent pas grand-chose. Pourtant, le sérieux – Ronan et Harris Dickinson, brièvement vus comme de gentils voisins devenus soldats, sont des pros dans ce domaine – l’emporte nettement sur le sentiment inévitable que nous sommes dans une tournée de studio rapidement conçue pour développer le caractère. Quelle tournée, cependant, du savoir-faire haut de gamme de la cinématographie aérienne et souterraine de Yorick Le Saux au réalisme des nombreux décors bombardés du chef décorateur Adam Stockhausen.

Le temps nous dira si le « Blitz » deviendra une nouvelle pérennité pour les familles britanniques en quête de nostalgie du groupe et d’une vision plus inclusive et sans fard du passé raciste du pays (même pendant son moment de résistance le plus célèbre). Mais ce ne sera pas faute d’essayer de la part de McQueen, qui fait preuve d’un sens du spectacle sans faille qui s’accommode à la fois de l’émotion et de la joie insouciante (une séquence de vie nocturne remplie de musique et de danse) ainsi que d’un activisme vertueux. Les films de guerre ont toujours utilisé le spectacle pour accroître les dangers existentiels, mais « Blitz » est un rappel bienvenu qu’un front intérieur meurtri, en quête et imparfait, aux derniers jours de l’empire, était également son propre terrain émotionnel fascinant.