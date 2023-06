Revue Black Lotus – le thriller kickboxer ressemble à une publicité pour l’office de tourisme d’Amsterdam

Json thriller malheureux produit aux Pays-Bas se rachète presque avec une séquence finale décente mise en scène dans le style John Wick arrosé de néons, mais c’est trop peu, trop tard. Le gigantesque kickboxeur de 6 pieds 5 pouces Rico Verhoeven souffle son coup vers la célébrité de l’action avec une démonstration d’anti-charisme mieux décrite comme si Lenny de Of Mice and Men était devenu un agent des forces spéciales. Et l’office du tourisme d’Amsterdam – pour qui ce film au moins brillant est une longue publicité – doit tenir sérieusement Frank Grillo pour qu’il s’inscrive. Même selon ses normes de prise de main pour un chèque de paie, il a un feu de camp sur les mains.

Verhoeven joue Matteo, ancien crack point man d’une unité tactique aux attributions vagues, qui panse ses blessures après qu’un sauvetage d’otages à l’opéra national allemand se soit dirigé vers le sud et que son patron ait été tué. Récupérant dans une scierie roumaine, comme vous le faites, il retourne à Amsterdam pour prendre contact avec sa femme endeuillée Hélène (Marie Dompnier) ainsi qu’avec sa filleule (Pippi Casey). Mais le nouveau mari de la première, Paul (Peter Franzén), détourne l’argent de Saban (Grillo), un « Eurotrash Tony Montana » qui dirige la branche locale d’un syndicat mondial du crime. Ce qui place la famille dans la ligne de mire et oblige Matteo à dépoussiérer ses compétences particulières.

Malheureusement, jouer n’en fait pas partie. Verhoeven fait ressembler Steven Seagal à Derek Jacobi, donc la décision du réalisateur Todor Chapkanov d’empêcher Verhoeven de se casser la tête pendant près d’une heure est d’autant plus bizarre. En dehors de quelques scènes de piège à soif de boiseries aux seins nus, sa seule fonction est de servir de point de repère identifiable au milieu d’une réunion agitée d’histoires et de flashbacks illogiques : les agents d’Interpol à la poursuite de Saban ; l’arnaque financière de Paul ; La bromance de Matteo et de son ancien chef en Afghanistan s’est « ironiquement » étoffée alors qu’ils tirent nonchalamment sur les talibans. Il s’agit d’un film à la fois bâclé et générique déprimant, jusqu’à un discours d’encouragement «familial» ChatGPTed in from Fast and Furious. Le titre dénué de sens Black Lotus le résume; John Wack serait plus comme ça.