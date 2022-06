Revue ‘Benediction’: La vie d’un poète, dans l’amour et la guerre

« Benediction », qui parle du poète britannique Siegfried Sassoon, est à certains égards une affaire plus conventionnelle. Sassoon, dont la vie s’est étendue de la fin de l’ère victorienne aux années 1960, est surtout connu comme l’un des poètes de guerre. Leur expérience dans les tranchées de la Première Guerre mondiale a inspiré des vers qui ont changé la diction et la direction de la littérature anglaise, et Davies commence puissamment le film avec des images d’archives de massacre accompagnées des mots impitoyables de Sassoon, tirés de poèmes, de mémoires en prose et de lettres.

« Biopic » est un mot maladroit pour un genre prosaïque, et les biographies d’écrivains à l’écran sont plus susceptibles d’être littérales que lyriques. Je pensais que «A Quiet Passion», le rendu de Davies en 2017 de la vie d’Emily Dickinson, était une exception, aussi attentive à la météo intérieure de son sujet qu’aux détails de son temps et de son lieu. Certains des admirateurs de Dickinson ont estimé le contraire, mais j’insiste toujours sur le fait que le film et la performance centrale de Cynthia Nixon ont donné vie au génie idiosyncrasique et indélébile du poète.

Depuis son premier long métrage, « Voix lointaines, natures mortes » en 1988, l’écrivain et réalisateur britannique Terence Davies a réalisé une poignée de films que l’on peut qualifier — de par leur subtilité émotionnelle et leur précision formelle — de poétiques. Depuis peu, il fait des films sur des poètes, ce qui n’est pas tout à fait la même chose.

Des mots et des images similaires se reproduisent à divers moments dans un récit qui saute parfois dans le temps mais qui raconte principalement la chronologie de la vie d’après-guerre de Sassoon. Il est joué dans la trentaine et la quarantaine par Jack Lowden et en tant qu’homme plus âgé et plus malheureux par Peter Capaldi, dont la ressemblance avec les photographies tardives de Sassoon est étrange.

Ayant déjà acquis une certaine notoriété en tant qu’écrivain alors que la guerre est toujours en cours, Sassoon fait circuler une déclaration anti-guerre cinglante dans laquelle il refuse de continuer à servir au motif que « la guerre est délibérément prolongée par ceux qui ont le pouvoir d’y mettre fin ». S’attendant à une cour martiale et prêt, au moins en principe, à affronter un peloton d’exécution, il est plutôt convoqué devant une commission médicale, grâce à l’intervention d’un ami plus âgé bien placé nommé Robbie Ross (Simon Russell Beale). Son pacifisme est classé comme un trouble psychologique, et il est envoyé au Craiglockhart War Hospital en Écosse, où il révèle son homosexualité à un médecin sympathique (Julian Sands) et se lie d’amitié avec Wilfred Owen (Matthew Tennyson), un jeune poète qui sera tué dans action peu de temps avant l’armistice.

Les activités sociales et romantiques ultérieures de Sassoon occupent une grande partie de la seconde moitié de « Benediction », ce qui signifie que son écriture s’estompe à l’arrière-plan. Le portrait d’un artiste angoissé devient un tableau quelque peu familier de la Grande-Bretagne entre les deux guerres, avec des Bright Young Things qui vont et viennent et parlent dans des phrases magnifiquement tournées et terriblement cruelles. (« C’était peut-être un peu trop acerbe », raconte Sassoon par la victime d’une de ses barbes. « Mordant serait un mot plus précis », répond Sassoon.) Winston Churchill est mentionné comme un type que l’on connaît. Edith Sitwell, Lady Ottoline Morrell et TE Lawrence font tous de brèves apparitions.

Davies propose une visite sans hâte des cercles gays privilégiés et éduqués qui ont contribué à donner le ton de l’époque. Je me rends compte que « gay » est un peu un anachronisme ici, mais de nombreux amis et amants de Sassoon – y compris Ross, le compositeur et idole de la matinée Ivor Novello (Jeremy Irvine) et le légendaire dilettante Stephen Tennant (Calam Lynch) – sont conscients de appartenant à une tradition qui mêle la sexualité aux attitudes culturelles et aux activités artistiques. Oscar Wilde est invoqué à la fois comme une idole et, en raison de ses poursuites dans les années 1890, comme une figure de prudence.

Sassoon et sa cohorte sont attachés à la discrétion, à l’ironie et au compromis stratégique occasionnel avec l’hétérosexualité. Le mariage de Sassoon avec Hester Gatty (Kate Phillips, puis Gemma Jones) est affectueux et sans illusions, produisant un fils nommé George (Richard Goulding), qui endure le conservatisme grincheux de la vieillesse de son père.