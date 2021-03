Essafi assemble et présente des images stupéfiantes. Il juxtapose des interviews d’archives dans la rue; de multiples couvertures de magazines littéraires, en arabe et en français (la France a revendiqué le pays comme un «protectorat» des années 1910 au milieu des années 1950); clips d’actualités; scènes de films européens tournés au Maroc; et des films grand public produits au Maroc (dont «A Thousand and One Hands» de 1973, réalisé par Souheil Ben-Barka et mettant en vedette l’actrice américaine Mimsy Farmer).

En 1968, le premier substantif festival du film a eu lieu à Tanger , Maroc, un événement non mentionné dans ce documentaire impressionniste réalisé par Ali Essafi. Pour la plupart, «Before the Dying of the Light» est une création immersive – ses textes à l’écran sont principalement philosophiques plutôt qu’explicatifs.

