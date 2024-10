Revue « Avant » : Billy Crystal peut gérer un thriller psychologique

Le comique américain espiègle Billy Crystal prend une nouvelle direction en tant que star de la série limitée « Before », diffusée vendredi sur Apple TV+. Disons d’emblée qu’il est tout à fait capable d’assumer la mission. La mission elle-même est en quelque sorte mélangée, mais à aucun moment vous ne penserez : « Billy Crystal n’est pas à la hauteur ». En fait, il aurait pu utiliser un peu plus de ce pour quoi il est célèbre.

Avec son humeur froide, ses affaires surnaturelles et sa relation centrale entre un psychologue pour enfants (cassé) et un jeune enfant (effrayé), il devrait rappeler à tous ceux qui ont déjà vu « Le Sixième Sens » le « Sixième Sens ». Ce qui, bien entendu, fut un film très réussi.

Crystal incarne Eli, sur le point de prendre sa retraite, qui découvre un mystérieux garçon de 8 ans silencieux, aux doigts ensanglantés, grattant ce qui ressemble à un message sur sa porte d’entrée. Le garçon s’enfuit, se faufilant plus tard dans la maison d’Eli par la porte du chien ; Eli suit à son tour l’enfant, dont le nom est Noah (Jacobi Jupe), jusqu’à l’appartement de sa mère adoptive adorée, Denise (Rosie Perez). Lorsqu’un collègue le rappelle pour le consulter sur un cas particulièrement difficile et violent – ​​nous comprenons par cette même demande qu’Eli est bon dans son travail –, il s’agira, sans surprise, de ce même garçon.

Rosie Perez incarne Denise, qui accueille Noah (Jacobi Jupe), un garçon troublé et presque muet. (Pomme)

Noah parle à peine – il crie beaucoup, y compris dans le néerlandais du XVIIe siècle – mais dessine beaucoup de dessins, pour la plupart dérangeants et évidemment significatifs et tous, ou presque, présentent l’image d’une ferme, l’image même d’une photo. punaise sur le réfrigérateur d’Eli. Pendant que les professionnels se grattent la tête, nous pouvons voir que son passage à l’acte n’est qu’une réaction à quelque chose, condition ou farce cosmologique qui le torture.

Il se trouve que la défunte épouse d’Eli, Lynn (Judith Light), qui apparaîtra dans des flashbacks, des rêves et des hallucinations – il y en aura beaucoup – et dont Eli n’admettra pas la mort qu’elle n’est pas finie, était une écrivaine et illustratrice de livres pour enfants. L’un de ses propres dessins, sorte de scénario d’Hansel et Gretel, jouera également un rôle dans l’action, pleine d’échos, de reflets et de parallèles étranges, ainsi que de morts qui pourraient être des fantômes, des visions, des projections psychologiques, ou quelque chose d’autre. combinaison de ceux-ci.

Eli ressent un lien fort avec Noah, ressentant parfois ce qu’il ressent, mais en tant qu’homme de science, il le présente comme « un cas extrême de transfert-contre-transfert ». Son ami Jackson (Robert Townsend) suggère qu’il pourrait y avoir un lien spirituel entre les deux, « une sorte de continuité d’existence », et que l’ayahuasca pourrait être la voie à suivre. Cela donne à Crystal l’une de ses rares ouvertures pour une ligne de rire : « Dites bonjour à votre chaman, souhaitez-lui une bonne année 1969 pour moi. »

Hackles déraisonnablement soulevés, Eli continuera pendant un moment à battre ce tambour. « Vous croyez aux contes de fées créés pour empêcher les gens d’affronter la vérité », dit-il à un prêtre de l’église où Noah, un bébé abandonné, a été retrouvé. « Il n’y a aucune magie vivant dans le ciel qui veille sur nous. » Bien sûr, quand quelqu’un dit : « Au-delà de la science, il n’y a rien de tel » dans un film ou une émission de télévision, la science finira presque toujours deuxième (« The Big Bang Theory » était une émission plus radicale que moi). réalisé précédemment), si les forces surnaturelles sont pour le bien ou pour le mal. Dans les deux cas, ce sera toujours le sceptique qui devra changer sa façon de penser, car c’est l’Amérique du show-business dans laquelle nous vivons.

Jacobi Jupe est impressionnant dans un rôle qui nécessite des expressions muettes de peur. (Pomme)

L’ambiance est macabre partout, avec des sons et de la musique effrayants et une palette nuageuse de sorte qu’il y a peu de moments lumineux et normaux contre lesquels mesurer les frayeurs surréalistes. Il n’y a aucune impression que les choses vont devenir effrayantes, parce qu’elles sont assez effrayantes dès le début, et même si elles deviennent de plus en plus effrayantes au fur et à mesure que la série avance, elles ne le sont presque jamais.

Crystal se porte bien dans cet environnement ; il ne se présente pas comme un touriste ou un dilettante. Jupe, 11 ans, mais qui mesure 2,5 cm, est impressionnante dans un rôle qui nécessite des expressions muettes de peur, de colère, d’impuissance, de méfiance et de panique. Et il y a de belles performances de soutien, de Hope Davis en tant que médecin encore moins prête qu’Eli à accepter l’étrangeté, et de Miriam Shor en tant qu’agent immobilier agaçant, étrangement impatient de vendre la maison d’Eli sous lui, le seul véritable rôle comique de la pièce.

Créée par Sarah Thorp, la série, qui compte 10 épisodes, les répartit judicieusement en portions d’une demi-heure ou moins – mais environ cinq heures, c’est encore beaucoup de temps pour maintenir la tension dans un thriller psychologique, et « Avant » n’y parvient pas vraiment. Il avance lentement jusqu’à la fin de partie qui s’accélère, poussé par une horloge qui tourne. Il y a aussi plus qu’un peu de répétition – des scènes jouées dans des contextes différents, avec des énergies, des accessoires et des indices différents, mais faisant plus ou moins le même point, même si la série avance petit à petit vers une conclusion.

Mais de nombreuses révélations sont télégraphiées longtemps à l’avance et, à mesure que les choses deviennent plus évidentes, elles deviennent moins engageantes. On traîne enfin pour savoir si la fin sera claire, sombre ou claire qui vire au noir dans les dernières secondes. Je ne dirai pas lequel.