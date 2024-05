Revue Atlas : le thriller IA en chiffres de Netflix

On pourrait penser qu’un film de science-fiction dans lequel Jennifer Lopez s’associe à un costume mécanique intelligent et sensible pour lutter contre son méchant frère IA serait un peu plus amusant. Hélas, Atlas – la dernière tentative de Netflix de créer un film d’action en streaming à succès – se prend beaucoup trop au sérieux. Il ne parvient pas non plus à vraiment approfondir les complexités du débat sur l’IA, bien qu’il s’agisse essentiellement d’un conflit entre un assistant IA sympathique et une machine résolue à un scénario apocalyptique. Il y a des moments amusants, notamment les plaisanteries entre Lopez et son compagnon mécanique, mais toutes les autres parties du film semblent lutter contre Atlas‘ vraie forme. Il s’agit d’une comédie entre copains qui s’efforce trop d’être un film d’action sérieux.

Atlas se déroule près de trois décennies après un soulèvement qui a vu un robot d’IA avancé nommé Harlan (Simu Liu) aider à libérer d’autres machines, qui ont ensuite contourné leurs protocoles de sécurité et déclenché une guerre avec l’humanité. C’est une configuration qui fait écho à de nombreuses préoccupations du monde réel. Sauf que, dans ce cas, les IA perdent et Harlan quitte la planète pour panser ses blessures – mais pas avant d’avoir émis une menace inquiétante pour la population humaine. Atlas (Lopez), la fille du créateur d’Harlan qui a grandi avec lui en tant que frère, passe les 28 années suivantes à essayer de localiser précisément où Harlan est allé afin que la menace puisse être éliminée pour de bon. Le film démarre lorsqu’elle découvre cet endroit après avoir interrogé la tête coupée d’un homme de main de l’IA.

La chose la plus importante que vous devez savoir sur Atlas est qu’elle est devenue absolument détestable par l’IA et, par extension, par la technologie la plus futuriste. Elle a les mêmes craintes que beaucoup d’entre nous (avec des personnages de science-fiction comme Will Smith dans Je robot), qui sont exacerbés par le fait que la technologie qui l’entoure peut être piratée et exploitée par Harlan et ses associés. À un moment donné, alors qu’elle briefe un groupe de soldats, elle dit : « Vous ne pouvez pas faire confiance à l’IA », tout en distribuant des plans imprimés sur papier.

Cette crainte s’étend particulièrement à un dispositif appelé Neural Link (à ne pas confondre avec le Neuralink soutenu par Elon Musk), qui permet à un esprit humain de se connecter directement à un compagnon IA. C’est une bonne idée, mais le film ne ralentit jamais suffisamment pour l’explorer en profondeur. Inévitablement, Atlas n’a d’autre choix que d’utiliser un lien neuronal pour se connecter à une IA nommée Smith (Gregory James Cohan) qui ressemble à Siri et est logée à l’intérieur d’une combinaison mécanique arrachée de son corps. Chute des Titans.

Voilà à quoi pourrait ressembler Alexa un jour. Image : Netflix

Aussi artificielle qu’elle puisse être, la relation entre Smith et Atlas est de loin la meilleure partie du film. Atlas est grincheux et sarcastique, et grâce à ses capacités d’apprentissage adaptatif, Smith devient bientôt exactement le même. L’IA jure et fait des blagues, les distribuant à Atlas de la même manière qu’elle le fait avec lui. Les plaisanteries sont vraiment drôles, au point que, même si on peut les voir venir à un kilomètre et demi, leur inévitable amitié est toujours touchante. Cela vaut presque la peine de regarder le film en entier rien que pour sa finale réconfortante.

Le problème avec Atlas n’est pas tellement prévisible (même si cela n’aide pas, pas plus que sa vision douloureusement générique d’un avenir de science-fiction). C’est que le film ne s’appuie pas sur cette force. En dehors de Smith et Atlas, tout le reste Atlas est sérieux et ennuyeux. Harlan est le plus grand délinquant, joué par Liu avec un effet guindé qui le rend plus ennuyeux qu’effrayant. Dans un avenir où les robots IA peuvent parfaitement imiter les êtres humains, il est déconcertant que la machine la plus avancée ressemble à un vieux GPS donnant des directions. Dans l’ensemble, il y a beaucoup de potentiel gaspillé. En particulier, la prémisse du film constitue un cadre parfait pour les débats actuels sur l’IA – Siri contre Skynet – mais ne profite pas de l’occasion pour dire quoi que ce soit de nouveau.

Il existe déjà de nombreux films récents qui explorent l’avenir potentiel de l’IA avec une forte dose de sincérité, qu’il s’agisse de Le créateur, Dead Reckoningou même celui de Netflix Jung_E. Atlas n’ajoute rien à ce vaste corpus de travail. Pire encore, il ne parvient pas à capitaliser sur son seul aspect déterminant. Les moments comiques sont la meilleure partie du film, et pourtant ils peuvent sembler déplacés, enfouis sous tout le reste. Atlas C’était l’occasion de prendre une conversation urgente sur l’IA et de l’explorer dans un package hollywoodien accessible. Ça aurait pu être amusant et intelligent – ​​au lieu de cela, comme beaucoup d’IA à l’heure actuelle, ce n’est ni l’un ni l’autre.

Atlas commence à diffuser sur Netflix le 24 mai.

