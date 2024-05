Revue Atlas – IGN

La prémisse de l’acteur de science-fiction Atlas de Brad Peyton peut ressembler à de la propagande d’intelligence artificielle, mais, contre toute attente, le résultat final ne laisse pas derrière lui un goût aigre de « Ne faites pas l’éloge de la machine ». Alors que nous sommes aux prises avec Le cosplay non autorisé de Scarlett Johansson par OpenAI , chatbots racistes , et d’autres fantasmes de milliardaires créatifs et en faillite de la Silicon Valley, il est difficile d’imaginer l’IA en tête d’affiche d’un quelconque type de film en dehors des contes d’horreur axés sur la technologie comme M3GAN. Cela n’a pas échappé à ce film de survie galactique, pour lequel les scénaristes Leo Sardarian et Aron Eli Coleite mélangent des plaisanteries entre amis dans un commentaire sur les avantages de la collaboration de l’IA. (Pensez : l’humour du road trip rencontre la mise à niveau de Leigh Whannell avec des touches de Pacific Rim de Guillermo del Toro.) C’est un choix audacieux, décrivant les descendants de ChatGPT comme nos amis plutôt que comme nos ennemis, mais Peyton évite de laisser Atlas devenir une punchline involontaire. (Mais soyons clairs : il n’élimine pas non plus les inquiétudes concernant la menace que représente l’IA pour d’innombrables professions ou ses ramifications environnementales.)

Jennifer Lopez incarne Atlas Shepherd, un analyste expert de la Coalition internationale des nations (ICN) dans un avenir pas si lointain où les automates ont lancé Skynet sur l’humanité. L’offensive a été menée par Harlan (Simu Liu), le premier terroriste IA au monde, qui est présenté lors d’un barrage agressivement dystopique de reportages télévisés qui semblent exceptionnellement ridicules si vous avez vu n’importe lequel film où un robot devient voyou. La construction du monde de Peyton est en mauvais état, subissant rapidement un soulèvement violent, la contre-attaque réussie de l’ICN, la fuite d’Harlan sur une autre planète et son vœu de terminer ce qu’il a commencé sur Terre. Nous rencontrons Atlas il y a 30 ans, alors qu’elle rejoint un escadron d’élite de l’ICN visant à éliminer Harlan avant qu’il ne mette à exécution sa menace.

Galerie Atlas

Pendant les premières minutes, Atlas se sent redondant paranoïaque et ouvertement peu subtil à propos de sa représentation de robots-servantes meurtrières. Casca, l’assassin mécanique d’Abraham Popoola, se fraye un chemin à travers une escouade de soldats de l’ICN, mais nous nous retrouvons bientôt avec le colonel Elias Banks de Sterling K. Brown, dont la position agressivement pro-IA s’infiltre dans le reste du film. Une fois que Peyton introduit une conscience « bidirectionnelle sûre » partagée par les Rangers ICN et leur mecha de type Titanfall – « combinaisons ARC », comme les appelle le script – Atlas se met à prêcher la coexistence avec une surveillance réglementée. Là où l’alarmisme introductif dépeint une dystopie familière, des robots amicaux qui protègent leurs partenaires humains inoffensifs suggèrent des alternatives utopiques.

Comme vous pouvez le prévoir, Atlas – malgré sa technophobie – se retrouve à l’intérieur d’une combinaison ARC dirigée par Smith (exprimé par Gregory James Cohan). La fonction de Lopez pour le reste d’Atlas est de lutter bec et ongles contre le superordinateur désincarné qui tente de lui sauver la vie. Elle agit contre une voix enregistrée, mais leur alchimie est vulnérable et naturelle. Atlas est dépeint dès le début comme un luddite aux cheveux épuisés criant contre les nuages, mais le voyage partagé d’Atlas avec Smith est trompeusement émouvant (malgré la moitié de l’incapacité de cette équipe à sentir émotions). Smith transforme les déflexions sarcastiques d’Atlas en des bouffées de légèreté étonnamment attachantes, tandis que Lopez agit de toutes ses forces pour réaliser un personnage pleinement étoffé qui est piégé dans un cockpit ARC exigu pendant la majorité du film.

La dépendance d’Atlas à l’égard de l’animation numérique s’aligne sur la surutilisation des écrans verts dans les originaux de Netflix, mais c’est moins une distraction que d’habitude. Des séquences d’action mettant en vedette des ARC aéroportés faisant exploser les droïdes de défense d’Harlan font tourbillonner la caméra ; les combinaisons mécaniques se déplacent de manière fluide sur l’écran. L’ARC du colonel Banks, Zoe, fait preuve de vertige alors qu’elle tend une tasse de café à Atlas, attendant les éloges comme une fille attendant l’approbation de sa mère, et la vue du centre de contrôle depuis l’intérieur des ARC montre ses détails Jaeger de taille amusante. Il n’y a rien d’étonnamment riche ou inventif dans les paysages extra-mondains de Peyton – ce n’est pas comme regarder Star Wars ou District 9 pour la première fois – mais la composition visuelle de la production est toujours plus nette que prévu. Peyton a mentionné Titanfall comme une influence et il existe des parallèles avec les graphismes et le sentiment d’excitation des jeux dans tout Atlas.

Les performances de soutien sont largement utilisables, s’élevant aux niveaux du scénario truffé de clichés de Sardarian et Coleite. Le colonel Banks s’exprime avec une confiance débordante, mettant en péril, comme on pouvait s’y attendre, son soi-disant plan infaillible visant à infiltrer la cachette d’Harlan. Ensuite, il y a Harlan lui-même, un méchant perfide déterminé à créer un génocide qui pourrait tout aussi bien être un cheval de Troie Skynet (avec des effets de maquillage Terminator Lite et une lame de bras T-1000). Les vibrations aux yeux morts de Popoola ressemblent à tant de réplicants tueurs que nous avons vus auparavant – ce n’est pas un problème au-delà du manque d’originalité. Tous les autres acteurs du film existent pour aider Atlas à surmonter son mépris pour Smith, en particulier Harlan, qui représente les modèles d’IA d’aujourd’hui, sous-développés et malheureusement non testés, qui sont précipités sur le marché sans garanties.

À travers tout cela, Lopez retient notre attention. Un film sur la coopération humain/IA présenté par un streamer piloté par un algorithme est sur le point de se tirer une balle dans le pied encore et encore, mais Jenny from the Block vend Atlas comme un solide divertissement de pop-corn. Elle transpire à cause de l’intensité dangereuse des combats de boss finaux organisés autour de mares de magma en fusion, rit de l’ironie de sa situation et ajoute un charme léger lorsqu’elle plaisante avec Smith à propos de pâtisseries. Le scénario est peut-être très fin et ses thèmes peuvent être écrits sous des néons brillants, mais avec une star de cinéma comme Lopez aux commandes, Atlas ne faiblit jamais.