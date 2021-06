Revue ‘Asia’ : un amour dur et une proposition indécente

Dans les premiers instants de « Asia », une jeune femme danse et descend des plans dans un bar bondé et éclairé au néon. Vous pourriez être surpris quand, dans la scène suivante, elle se révèle être la moitié maternelle du drame mère-fille de Ruthy Pribar. Une infirmière russe de 35 ans à Jérusalem, en Asie (Alena Yiv) était adolescente lorsqu’elle a eu Vika (Shira Haas). Maintenant que Vika est une adolescente et désireuse d’expérimenter avec les garçons et la drogue, Asia a du mal à la discipliner tout en cherchant elle-même à s’échapper dans des relations et des boissons après de longs quarts de travail. L’urgence de la rébellion adolescente de Vika est sa maladie dégénérative à progression rapide, qui la rend désespérée pour expérimenter les plaisirs hédonistes de la vie.

« Asia » suit les contorsions de la relation d’Asia et de Vika alors que la santé de ce dernier se détériore rapidement. Pribar met en scène avec une touche délicate, avec peu de musique et un objectif attentif aux visages et aux regards. Mais si le film évite le sentimentalisme typique des drames sur la maladie en phase terminale, il se livre fortement à l’austérité. Asia et Vika ont du mal à émerger en tant que personnages à part entière des cadres bleu-gris ternes du film, tandis que le script se précipite à travers une intrigue provocante et tourne dans sa sombre procession vers une conclusion déchirante.

Le plus troublant de ces rebondissements narratifs concerne Gabi (Tamir Mula), une charmante aide-infirmière arabe qu’Asia engage pour s’occuper de Vika. Dans une tentative malavisée de satisfaire les désirs de sa fille, Asia fait à Gabi une proposition tout à fait indécente – une proposition qui, dans un film plus audacieux, aurait peut-être permis d’explorer les dilemmes éthiques que la prestation de soins implique souvent. Mais « Asia » minimise la transgression et ses ramifications émotionnelles, dans ce qui ressemble à un mauvais service à l’affirmation de Vika selon laquelle elle mérite plus que notre pitié.

Asie

Non classé. En hébreu et en russe, avec sous-titres. Durée : 1h25. Dans les théâtres.