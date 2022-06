Revue ‘Apples’ : ne m’oublie pas

L’amnésie se propage comme une maladie, frappant au hasard et forçant les individus les plus malchanceux à suivre un programme bizarre qui donne aux patients une nouvelle identité. C’est le cas d’Aris (Aris Servetalis), un misérable d’âge moyen aux yeux tombants qui, un après-midi, prend littéralement un bus pour nulle part. Au moment où il atteint la fin de la ligne, il n’a aucune idée de qui il est.

Écrit et réalisé par Christos Nikou, « Apples » suit Aris sur la voie apparente de la guérison, dérivant à travers une Athènes dépeuplée où les personnes guindées et fantomatiques qui entrent dans le cadre posent la question (existentielle) : sont-elles les infectées ? Ou est-ce que chacun, à sa manière, est tout aussi perdu ?

Au départ, regarder Aris s’engager dans le programme de formation a ses charmes. Chaque jour, il écoute des cassettes qui lui demandent de créer des souvenirs spécifiques – faire du vélo, faire un tour de danse, assister à une fête costumée. Mais notre héros, une sorte d’extraterrestre muet et aux yeux écarquillés, rend ces activités totalement ordinaires absurdes. Le fait que le programme l’oblige à prendre un Polaroid chaque fois qu’il accomplit une tâche ajoute à l’artificiel sombre, quoique provoquant des rires.

Ces démarches apathiques sont bousculées lorsqu’Aris rencontre Anna (Sofia Georgovasili), une amie amnésique enjouée. Les intentions d’Anna sont à juste titre obscures, mais le développement d’une relation humaine réelle et reconnaissable entre les deux donne au film une impulsion là où il n’y avait autrefois qu’une comédie noire au visage vide. Pourtant, le film ne parvient jamais à dépasser un ton émotionnel faible, et un réveil de l’acte final atterrit avec un haussement d’épaules. Vous pouvez être assuré, au moins, qu’Aris finit par sortir de son état zombifié – et que les pommes en fait fais jouer un rôle de premier plan.

Non classé. En grec, avec sous-titres. Durée : 1h31. Dans les théâtres.