Les nouveaux modèles d’iPhone 14 d’Apple sont arrivés dans les magasins vendredi, à l’exception de l’iPhone 14 Plus, qui sera disponible à partir du 7 octobre. J’ai testé l’iPhone 14 à 799 $, l’iPhone 14 Pro à 999 $ et l’iPhone 14 Pro Max à 1 099 $ au cours des derniers jours. Bien que je les ai tous utilisés, le cœur de cette revue se concentre sur le Pro Max car c’est le meilleur nouvel iPhone que vous pouvez obtenir d’Apple. Si vous recherchez une véritable mise à niveau, l’iPhone 14 Pro et Pro Max sont la voie à suivre. Ne vous attendez pas à beaucoup de grands changements si vous avez un iPhone 13 et envisagez d’obtenir l’iPhone 14 de base. Malgré des coûts plus élevés, Apple a maintenu les prix de la série iPhone 14 au même niveau que la gamme iPhone 13 aux États-Unis. Dans d’autres pays, dont le Royaume-Uni, l’Australie, le Japon et l’Allemagne, Apple a augmenté les prix jusqu’à 146 $. Les délais de livraison pour l’iPhone 14 Pro et Pro Max sont déjà plus longs que la période d’attente de l’année dernière pour les modèles iPhone 13 Pro. C’est un signe positif pour Apple, car les produits haut de gamme restent populaires malgré l’inflation historique et le ralentissement des dépenses de consommation.

Les modèles d’iPhone 14 Pro ont une autonomie de batterie améliorée et de nouveaux appareils photo. Ils ont également de toutes nouvelles fonctionnalités : un affichage permanent et l’île dynamique, une nouvelle zone d’affichage interactive qui se trouve autour de la caméra selfie. Je vais vous guider à travers les différences et vous aider à déterminer quel téléphone, le cas échéant, vous convient le mieux.

iPhone 14 Pro Max : qu’est-ce qui est bien ?

Le 14 Pro Max est de taille similaire à l’iPhone 13 Pro Max de l’année dernière. Mais son grand écran de 6,7 pouces est plus lumineux que jamais, ce qui le rend idéal pour les jeux et pour regarder des émissions de télévision et des films, même si vous êtes à l’extérieur. Dynamic Island est la nouvelle fonctionnalité la plus cool introduite par Apple cette année. Au lieu de cette encoche vierge qui abritait la caméra selfie et le microphone, il y a un nouvel écran de pilule interactif qui a la capacité de changer de forme.

Dynamic Island brouille les frontières entre le matériel et le logiciel, car la caméra orientée vers la police est toujours en dessous. Au lieu de couper dans votre expérience de visionnage comme l’encoche sur les iPhones précédents, cela fait partie de ce que vous faites déjà lorsque vous utilisez l’iPhone 14 Pro ou Pro Max. Disons que vous lisez un article. Vous pouvez également contrôler la musique que vous écoutez en appuyant sur Dynamic Island au lieu de changer d’application. C’est utile.

L’espace peut être utilisé pour afficher d’autres éléments utiles tels que les directions, l’état de la connexion AirPod et la durée de vie de la batterie, ou une minuterie. Il peut même se diviser en deux découpes distinctes, de sorte que vous pouvez voir une minuterie d’un côté et suivre l’heure d’arrivée de votre Lyft simultanément, par exemple.

Il y a aussi un nouvel affichage permanent. Cela vous permet de jeter un coup d’œil sur votre écran de verrouillage sur votre téléphone alors qu’il est assis sur votre bureau et de voir des informations sombres mais utiles. C’est quelque chose de Samsung, Google et d’autres fabricants de téléphones Android incluent depuis des années, mais l’approche d’Apple est différente. Il illumine tout l’écran au lieu de seulement de minuscules sections. C’est bien mais je l’ai éteint parce que j’essaie de ne pas regarder mon téléphone tout le temps, surtout quand quelqu’un me parle. C’est une préférence personnelle, et je comprends pourquoi certaines personnes peuvent trouver cela utile. Si vous posez votre iPhone 14 Pro ou Pro Max face vers le bas sur une table ou dans votre poche, l’affichage permanent est désactivé. La seule fois où j’ai vraiment aimé utiliser l’affichage permanent, c’est lorsque je regardais “House of the Dragon” sur HBO Max et que j’avais besoin d’accéder à ma télécommande Apple TV. Au lieu d’avoir à ouvrir la télécommande Apple Remote chaque fois que j’avais besoin de faire une pause, l’affichage permanent signifiait que la télécommande restait sur l’écran de mon iPhone. C’était comme si la télécommande réelle, que je semble toujours perdre, était juste à côté de moi.

Les caméras avant et arrière sont meilleures que celles de l’iPhone 13 Pro. Apple a multiplié par 2 ses performances en basse lumière grâce au nouveau moteur photonique et à des capteurs d’appareil photo améliorés, ce qui rend les photos prises la nuit plus nettes. L’appareil photo de 48 mégapixels capture beaucoup de détails. Jetez un œil à la photo panoramique que j’ai capturée lors de ma visite du parc public de Little Island à New York le week-end dernier.

Apple a également dévoilé un mode action qui permet de filmer des vidéos fluides. J’utilise souvent un cardan pour capturer des vidéos, mais le mode action a éliminé ce besoin en stabilisant l’image pour moi. Cela signifie que vous devriez pouvoir filmer vos enfants sans que la vidéo ne paraisse cahoteuse. La durée de vie de la batterie du 14 Pro Max est une amélioration notable. Apple se vante que le 14 Pro et le Pro Max ont une autonomie d’une journée et que j’ai pu passer ma journée à diffuser de l’audio, à regarder des vidéos YouTube, à faire défiler les réseaux sociaux, à passer des appels et à envoyer des SMS. Avec une charge complète, j’ai pu dépasser l’heure du coucher et je n’ai pas eu besoin de recharger avant 11 heures le lendemain. Les Pro et Pro Max ont un nouveau processeur A16 censé améliorer les performances de 40 %. Je n’ai pas vraiment remarqué cela dans l’utilisation quotidienne, mais les professionnels qui enregistrent beaucoup de vidéos devraient remarquer des temps de rendu plus rapides. Il protège également le téléphone pour l’avenir afin qu’une fois que des jeux et des applications plus puissants sortent, le système d’exploitation pourra suivre le rythme. Apple a lancé de nouvelles fonctionnalités de sécurité telles que la détection d’accident de voiture et la connectivité par satellite. Je n’ai pas pu tester la détection d’accident de voiture pour des raisons évidentes. La connectivité par satellite semble prometteuse – elle vous permettra de vous connecter aux services d’urgence lorsque vous n’avez pas de WiFi ou de service cellulaire – mais Apple ne publiera pas la fonctionnalité avant novembre.

iPhone 14 Pro Max : qu’est-ce qui ne va pas ?

Tous les iPhone 14 ont toujours un port Lightning au lieu d’USB-C. Je ne m’attendais pas à ce qu’Apple change, mais il serait vraiment utile de transporter le même chargeur USB-C que celui que j’utilise pour alimenter un MacBook et un iPad. Le 14 Pro Max est un peu plus volumineux et plus lourd que l’iPhone 13 Pro Max. Si vous n’avez pas souvent de poches et que vous préférez ne pas transporter un si grand écran, vous pouvez opter pour le 14 Pro qui a un écran plus petit que le Pro Max.

iPhone 14 Pro : même téléphone, écran plus petit

L’iPhone 14 Pro, qui commence à 999 $, est en fait le même téléphone que l’iPhone 14 Pro Max, avec une autonomie légèrement inférieure et un écran plus petit de 6,1 pouces. Vous obtenez toujours le grand affichage et les caméras sont les mêmes.

iPhone 14 : que manque-t-il ?

Ensuite, il y a l’iPhone 14 standard, qui est une petite mise à jour par rapport à l’iPhone 13 de l’année dernière. Il commence à 799 $ et a amélioré les caméras par rapport à l’iPhone 13, un traitement graphique légèrement amélioré et les mêmes fonctionnalités SOS en cas d’accident de voiture et de satellite dans l’iPhone 14 Pro . Mais, il manque les fonctionnalités suivantes que vous pouvez obtenir dans le Pro : Les caméras sont nouvelles, mais elles ne sont pas aussi nettes que celles de l’iPhone 14 Pro.

Il n’y a toujours pas d’affichage ProMotion, donc le défilement n’est pas aussi fluide sur le Pro.

Les côtés sont en aluminium au lieu d’acier inoxydable.

L’iPhone 14 utilise la puce A15 de l’année dernière, mais avec un cœur de traitement graphique supplémentaire pour des performances de jeu améliorées.

Il n’y a pas d’affichage permanent et pas d’îlot dynamique. Il y a un membre de plus dans la programmation cette année. L’iPhone 14 Plus a les mêmes fonctionnalités que l’iPhone 14 ordinaire, mais la taille d’écran du Pro Max, et commence à 899 $. Cela semble convaincant pour les personnes qui veulent un écran plus grand sans débourser les 1 099 $, mais il ne sortira pas avant le 7 octobre, donc je n’ai pas encore eu l’occasion de le revoir.

