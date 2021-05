Revue ‘Apocalypse’ 45 ‘: Images graphiques de la guerre

Mais les vétérans, dont les témoignages francs sont entrelacés dans la voix off, sont l’ajout le plus astucieux du film. Notamment, Nelson refuse de faire la distinction entre les hommes et transforme à la place leurs voix profondes et respirantes en fond d’écran sonore. Sans visages ni noms, leurs propos ne peuvent être individuellement condamnés ou célébrés. Au contraire, ils se fondent dans un collectif, montrant comment les gens recherchent des mythes – sur l’inévitabilité de la guerre, la conformité japonaise ou la puissance américaine – pour trouver des raisons là où il n’y en a peut-être pas.

Lorsqu’il s’agit de représenter des expériences non américaines, le documentaire est moins équipé. Nelson ne fait appel qu’à un seul Japonais interviewé, un survivant d’Hiroshima. Sa voix ouvre le documentaire et réapparaît plus tard pour décrire l’attentat à la bombe atomique. Le point de vue du survivant est vital, mais offert seul, son inclusion semble superficielle. «Apocalypse ’45» sait que la guerre est un enfer pour tout le monde. Mais il est difficile d’échapper au sentiment que, dans la vision de l’histoire de ce film, l’Amérique est au premier plan.

Apocalypse ’45

Non classé. Durée: 1 heure 43 minutes. Regardez sur Discovery +.