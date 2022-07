Revue ‘Anonymous Club’: La joie de la création

L’auteur-compositeur-interprète Courtney Barnett a commencé comme artiste bricoleur, enregistrant à domicile des chansons énergiques communiquant des sentiments noueux. Au début de ce documentaire, écrit et réalisé par Danny Cohen, un intervieweur joyeux pose une question en disant qu’il n’est pas trop courant d’entendre des artistes “chanter sur les attaques de panique”. Cela reflète plus l’expérience d’écoute limitée de l’intervieweur qu’autre chose, mais vous voyez l’idée.

Les images de “Anonymous Club” sont assez conventionnelles pour un documentaire musical, surtout au début. Le travail de Barnett a explosé commercialement après la sortie en 2015 de son album “Parfois je m’assois et je pense, et parfois je m’assois”. Des tournées mondiales avec un groupe de soutien ont suivi : nous voyons des camions être déchargés dans les stades, des éclairages monter et des guitares électriques se balancer avec une clameur post-punk.