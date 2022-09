Revue ‘Andor’: Star Wars grandit dans la série Dark Disney Plus Prequel

Dans le tout premier film Star Wars, A New Hope, Han Solo ne croyait pas en la Force. Les fans ont dû maladroitement écrire cela comme une erreur de continuité, mais la nouvelle série Disney Plus Star Wars Andor, peut-être pour la première fois, montre une version de l’histoire où quelqu’un pourrait ne pas croire en la Force – ou espérer, ou quoi que ce soit. du tout.

Andor diffuse maintenant jusqu’au 23 novembre avec nouveaux épisodes tous les mercredis. Diego Luna revient sur le rôle du personnage principal moralement douteux dans lequel il a joué Film Star Wars 2016 Rogue One, et la série présente une histoire d’origine pour l’espion intergalactique méchant et maussade de Rogue One. Le spectacle plonge dans sa vie antérieure en tant que petit arnaqueur sur une planète reculée – avant d’être emporté dans quelque chose de plus grand et de plus sombre qu’il n’aurait jamais pu le croire.

Les batailles spatiales spectaculaires habituelles et les duels au sabre laser alimentés par la Force semblent bien loin de la vision difficile d’Andor des mineurs costauds, des dépotoirs et des opprimés. Star Wars est souvent allé au niveau du sol des myriades de planètes de la galaxie, mais c’est un tout autre niveau de misère mondaine. En fait, les bordels au néon baignés de pluie et la musique de synthé de mauvaise humeur qui l’accompagne de l’épisode d’ouverture vous rappellent davantage un autre classique de la science-fiction. Dans son ton sombre, son rythme glacial et son air général de menace, Andor crie initialement Blade Runner.

Les fans de Star Wars verront de nombreuses références à la saga, bien sûr. Mais le rythme considéré en particulier marque cela comme différent des précédentes aventures pleines d’action de Star Wars sur grand et petit écran. Il est créé par Tony Gilroy, scénariste et réalisateur du Films Bourne, mais la comparaison la plus évidente est avec son chef-d’œuvre nuancé et à combustion lente Michael Clayton. Jouant comme un drame d’espionnage du monde réel plein d’intrigues géopolitiques discrètes, Andor partage les thèmes de ce film sur les méfaits entrelacés des entreprises et du gouvernement, des gens normaux écrasés par le système, des bureaucrates et des intimidateurs heureux d’être des rouages ​​​​dans le broyage système par la cupidité, la peur ou l’épuisement général.

Andor établit une galaxie de cupidité, de violence, d’ambition nue – et cette force motrice du monde réel qui est souvent oubliée par les films : l’incompétence de base. Nous connaissons l’Empire du Mal et ses vaisseaux étincelants et ses uniformes impeccables, mais Andor se penche sur les fonctionnaires de moindre importance qui soutiennent l’Empire à travers leur envie de base de mettre un uniforme et de l’utiliser. Voler, intimider, gravir les échelons, prendre et prendre.

Comme dans le récent Mini-série Obi-Wan Kenobi, une partie de la chute des méchants vient de leurs propres luttes intestines. Mais curieusement, Andor fait allusion à une division similaire avec les gentils de la rébellion, qui apparemment ne sont pas tous des gentils à la mâchoire carrée s’unissant derrière une princesse vêtue de blanc pour sauver la situation. Cela évoque des rébellions du monde réel comme la guerre civile espagnole dans une vision de combattants de la liberté et d’idéologues qui ne peuvent s’empêcher de se chamailler même face à un ennemi commun. C’est une vision humanisante de l’Alliance rebelle qui ajoute des nuances rarement vues dans la version grand écran. Et cela laisse entendre que la série explorera à quel point il est difficile de renverser un système apparemment invincible – vous ne faites pas que rouler directement d’une ferme et dans le cockpit d’un X-Wing pour faire tomber tout un empire à temps pour le thé et médailles.

Disney+



J’avoue être sceptique quant à la séparation d’Andor de Rogue One, pour la simple raison qu’il s’agit d’une préquelle d’une préquelle. Je mourrai sur la colline qui les prequels sont inutiles, à moins qu’ils ne vous disent quelque chose qui change la façon dont vous voyez l’histoire originale : la série Disney Plus Obi Wan Kenobi j’y suis presque arrivé mais j’étais tiré en arrière par des limitations de continuité à la fin, bien qu’Andor ait au moins moins de bagages liés aux trilogies précédentes et suivantes. Mais le fait demeure que nous savons où Cassian Andor se retrouve.

Et pourtant, étrangement, cela ressort comme une force de la série. L’histoire délibérément rythmée crée un sentiment de menace rampante, une tension sans hâte, qui vous taquine presque avec votre connaissance de l’endroit où elle va. Tout est question d’inévitabilité. Andor et ses semblables sont piégés dans les chaînes du capitalisme, de la bureaucratie et de l’autoritarisme indifférents, se resserrant autour d’eux à mesure qu’ils luttent. Bien sûr, ça va mal se terminer pour lui, pour tous. Pourquoi le combattre ? Tout est foutu, alors pourquoi perdre votre temps à essayer de changer quoi que ce soit ?

Malheureusement, il est difficile de décompresser davantage ces thèmes à ce stade, car seuls les quatre premiers épisodes ont été montrés aux critiques. Et le rythme mesuré signifie que l’histoire doit encore se dérouler très loin à ce stade (il y a 12 épisodes au total). La série a un casting incroyable, dont Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough, un Kyle Soller remarquable et Fiona Shaw de Killing Eve (ainsi que divers acteurs de la télévision britannique ici et là). Mais leurs histoires ont à peine commencé par l’épisode 4.

D’une part, le rythme est une partie importante de la construction du monde d’Andor. C’est une phrase souvent utilisée pour décrire comment une histoire se colore en détail pour le décor et les personnages – la machine de marchandisage Star Wars est connue pour produire des figurines d’action de chaque humain dans un chapeau drôle ou un extraterrestre avec un museau bulbeux qui a déjà erré à travers l’arrière-plan , qu’ils méritent ou non une immortalisation plastique. Même les personnages les plus mineurs d’Andor ont une richesse grossière qui suggère qu’il se passe quelque chose au-delà de l’écran.

En termes de jouets, je laisserais absolument tomber quelques dollars sur Guy Who Rings Bell.

Mais alors qu’Andor est riche en noms de planètes et en extraits aléatoires de l’histoire galactique jetés dans le dialogue, la construction du monde au rythme lent de l’émission est davantage une question d’humeur, de ton, de thème. Nous passons du temps avec ces personnages pour voir la vie (et les mensonges) qu’ils vivent, peignant une image non seulement d’une galaxie extraterrestre mais d’un état d’esprit incontournable, une attitude omniprésente envers le système qui les piège.

En même temps, j’aimerais voir les choses craquer un peu. Il y a énormément de scènes de personnes qui se promènent dans les lieux, qui pourraient être resserrées, et une série de flashbacks ne mérite pas vraiment la lourde révérence avec laquelle ils s’étalent sur plusieurs épisodes. En l’absence des petites rafales d’action hebdomadaires de The Mandalorian, Andor peut s’avérer trop inerte pour certains téléspectateurs.

Mais ne soyez pas dupe. Cela peut avancer lentement, mais le suspense monte en flèche et les thèmes moralement ambigus se faufilent sur vous. À l’épisode 3, la construction du monde élève les choses à une intensité qui pourrait vous surprendre en fonction de la petite taille des événements. Andor n’a pas besoin de vaisseaux spatiaux ou de sabres laser clignotants pour faire monter les enchères d’un drame convaincant et moralement ambigu fondé sur de véritables espoirs et peurs humains. Pour une fois, cette galaxie n’est pas si loin.

