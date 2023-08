Revue Amputating Alice – un regard étonnamment enjoué sur un paralympien extrêmement sympathique

UN Il y a quelques années, la nageuse et médaillée d’or paralympique Alice Tai parlait au présentateur de The Last Leg, Adam Hills, de sa récente décision de se faire amputer la jambe droite pour améliorer sa qualité de vie. Hills avait une question à lui poser : pourquoi personne ne filmait son histoire ? Le résultat est Amputating Alice, un charmant documentaire unique sur la carrière spectaculaire de Tai jusqu’à présent, son opération, sa guérison et son éventuel retour au sport de compétition.

Quiconque parcourt les listes peut voir le titre et s’attendre à un certain type de film. Cependant, ils seront agréablement surpris par son ton enjoué et je soupçonne qu’il s’agit d’un peu de mauvaise orientation. Le programme est irrévérencieux dès le départ, puisque Hills raconte une photo atmosphérique de Tai flottant dans une piscine. « Ne vous inquiétez pas, elle n’est pas morte. Mais elle vient de se faire couper la jambe. Il attend une fraction de seconde. « Ironiquement, cependant, c’est un bond en avant. » Hills, qui a lui-même une jambe prothétique, rencontre Tai à peu près au milieu du film, pour lui offrir conseils et soutien, mais c’est l’histoire de Tai et c’est elle qui la porte.

Tai, 24 ans, est né avec des talipes bilatéraux, ou pied bot. Après de nombreuses années de marche avec des béquilles, de nombreuses opérations complexes et invasives, une rééducation douloureuse et une mobilité de plus en plus réduite, elle décide de se faire amputer la jambe droite sous le genou. (« Un grand pas en avant », note sèchement Hill.) Le film la suit depuis la consultation au cours de laquelle la date de l’opération est fixée, jusqu’à ses tentatives pour être suffisamment en forme pour participer aux Jeux du Commonwealth de 2022 à Birmingham, huit jours seulement. mois après l’opération.

Il raconte l’histoire à travers une combinaison d’entretiens avec Tai et sa famille, ses amis et son entraîneur, des séquences auto-filmées et des films personnels de l’enfance de Tai. Jonnie Peacock, médaillé d’or paralympique, apparaît pour parler de ses expériences. Tai semble avoir une famille très solidaire, allant de ses adorables grands-parents à sa mère, Angie, et à son père Steve. Juste avant l’opération, ses amis organisent une « Bye-Bye Leg Party » et lui font une sérénade au rythme de Happy Birthday. En convalescence à l’hôpital, elle plaisante en disant qu’elle est « absolument apode ».

Tout cela en fait un sujet très sympathique et un documentaire très sympathique. Il fournit de nombreux détails sur la procédure elle-même et la rééducation ultérieure, y compris l’ajustement de la prothèse ; Hills propose d’être « le Yoda des jambes » pendant qu’il lui parle des petites choses comme des grandes. Elle a surnommé sa souche Bean, en raison de sa ressemblance avec une légumineuse, mais il y a un revers important lors d’une soirée karaoké. «J’ai assassiné Bean», prévient-elle, et les téléspectateurs sont, à juste titre, informés que les plus délicats d’entre nous voudront peut-être détourner le regard pendant quelques instants. Tai est néanmoins déterminé à reprendre la course, dans un délai de plus en plus ambitieux.

Récupération… Tai post-opératoire, remise en forme. Photographie : Noah Media Group/Channel 4/Tom Martin

Le documentaire fait allusion à des profondeurs qui sont pour la plupart effleurées. Tai apparaît comme une personne indifférente à quoi que ce soit, et elle est particulièrement désinvolte lorsqu’elle énumère ses réalisations. « J’ai un MBE », elle hausse pratiquement les épaules. Elle a remporté sept médailles d’or aux Championnats du monde de paranatation en 2019, faisant d’elle la meilleure athlète du classement général. « Donc c’était plutôt cool », dit-elle. Mais toute cette légèreté masque l’insécurité, comme elle l’admettra plus tard, lorsqu’elle évoque le syndrome de l’imposteur et son incapacité à croire qu’elle mérite son succès.

Le rétablissement est donc un processus psychologique et physique. Alors que le film se dirige vers sa fin inspirante – celle-ci a la structure d’un documentaire sportif classique, comme il se doit – nous voyons l’impact de sa décision de l’amputer et la différence que cela a fait sur sa qualité de vie, ainsi que sur ses activités sportives. carrière. Elle retourne dans la piscine avant même de pouvoir se faire poser sa prothèse, dans le but d’être suffisamment en forme pour les Jeux du Commonwealth. Elle ressent un sentiment d’indépendance et de liberté dans l’eau, dit-elle, qu’elle n’éprouve pas toujours sur terre.

Il y a une vieille blague selon laquelle la personnalité sportive de l’année est un oxymore, mais Tai est aimable, aimable et, ironiquement pour un nageur, souvent très sec. «J’ai perdu un peu de poids», ironise-t-elle, alors qu’on la voit pour la première fois après l’opération. On discute un peu ici de ce que signifie être un modèle, et pour les athlètes paralympiques en particulier, qui peuvent supporter plus de pression que la plupart.

Mais c’est en grande partie une histoire de labeur et de ténacité, racontée avec enthousiasme et humour.