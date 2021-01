«American Skin» de Nate Parker s’ouvre avec un arrêt de la circulation, capturé sur des caméras corporelles. Le conducteur, Lincoln (joué par Parker), regarde impuissant pendant que son fils adolescent, Kijani (Tony Espinosa), est abattu par un policier. L’incident sème la graine de ce qui devient une sorte de drame judiciaire de justicier.

Un an après le tournage, un étudiant cinéaste, Jordin (Shane Paul McGhie), entreprend un documentaire sur Lincoln et sa perte. Il interviewe Lincoln et raconte les conséquences de la libération du tueur de Kijani. Ensuite, Lincoln, un vétéran de la Marine à la voix douce, emmène Jordin et son petit équipage dans un trajet en voiture qui se transforme de manière inattendue en une mission de kidnapping d’un capitaine de police.